'Cuéntame' en 24 capítulos: los imprescindibles que tienes que ver sí o sí de la mítica serie en RTVE Play

Carlos Gardel cantaba en uno de sus temas de éxito (Volver) que "20 años no es nada", pero para Cuéntame cómo pasó lo son todo. La familia Alcántara ha crecido en la pequeña pantalla y los espectadores con ellos. Este 13 de septiembre de 2025 no se cumplen 20, sino 24 años desde que se estrenara en el 2001. Para celebrar este cumpleaños de la que es la serie más longeva de la televisión en España, hemos preparado una selección de los mejores capítulos en RTVE Play. Esta producción ha dejado huella en miles de hogares españoles, por eso es complicado decidir cuáles han sido sus mejores entregas.

Una serie que forma parte de la memoria colectiva Desde su estreno en 2001, Cuéntame cómo pasó ha sido mucho más que una serie: ha funcionado como una cápsula del tiempo en la que sus seguidores hemos podido viajar desde los últimos años del franquismo hasta la modernidad. Con 413 episodios emitidos, esta ficción se ha convertido en un retrato generacional que ha sabido combinar emoción, humor y contexto histórico de forma magistral. 'Cuéntame cómo pasó' cumple 24 años: ¿Cuánto recuerdas sobre la serie que hizo Historia de la televisión? Cristina Barco

Los episodios que hicieron historia Para conmemorar este 24º aniversario, desde RTVE Play hemos preparado una selección de 24 capítulos que consideramos imprescindibles. No se trata solo de los más vistos, sino de aquellos que han dejado huella por su relevancia histórica o por la carga emocional que transmitieron. Entre ellos se incluyen el primer episodio, que presentó por primera vez a la familia Alcántara en el barrio de San Genaro; el capítulo que retrata la noche del 23-F desde el salón de la casa; y otros que marcaron giros importantes en la vida de los personajes, como el escándalo de la estafa de Construcciones Nueva York, la detención de Inés o el regreso de Carlos desde Nueva York antes de la muerte de Herminia. ¡Haz un repaso de nuestra colección y vota por tu favorito en la encuesta de RTVE Play!

Capítulo 1: El retorno del fugitivo Carlitos nos presenta a toda la familia Alcántara, que ha comprado su primer televisor y esperan ansiosos la llegada del aparato y su instalación para poder ver el Festival de Eurovisión donde Massiel se alzó con el triunfo. Cuéntame cómo pasó Cuéntame cómo pasó - T1 - Episodio 1: El retorno del fugitivo La familia Alcántara ha comprado su primer televisor y esperan ansiosos la llegada del aparato. A Inés le han traído unas pastillas anticonceptivas... Ver ahora

Capítulo 32: A la orilla de los sueños La familia Alcántara cumple finalmente su gran sueño: unas vacaciones en la playa. Tras un largo viaje en tren hasta Benidorm, los Alcántara quedan extasiados al contemplar por primera vez el mar. Cuéntame cómo pasó Cuéntame cómo pasó - T1 - Episodio 32: A la orilla de los sueños Los Alcántara cumplen finalmente su gran sueño: unas vacaciones en la playa. Tras un largo viaje a Benidorm, alucinan al ver por primera vez el mar... Ver ahora

Capítulo 55: Muerte natural Tras unos días en Sagrillas, la familia Alcántara espera que doña Pura se recupere, pero la madre de Antonio, consciente de que cada vez está peor, intenta reconciliarse con toda la familia, en especial con Mercedes y Herminia. Cuéntame cómo pasó Cuéntame cómo pasó - T3 - Episodio 8: Muerte natural Doña Pura, consciente de que cada vez está peor, intenta reconciliarse con toda la familia. En especial con Mercedes y Herminia, con quienes tuvo r... Ver ahora

Capítulo 60: Tocando fondo Se acerca el día del décimo cumpleaños de Carlitos, que espera que al fin le regalen la ansiada bici. Pero sus padres tienen otros asuntos en los que pensar: el escándalo de la estafa de la constructora donde Antonio trabajaba con don Pablo. Cuéntame cómo pasó Cuéntame cómo pasó - T3 - Episodio 13: Tocando fondo Jorge Lastra y el dinero de la constructora siguen sin aparecer. Antonio no entiende cómo es posible que Don Pablo espere sin más a que aparezca.... Ver ahora

Capítulo 100: Ajuste de cuentas Antonio está a punto de entrar en la cárcel como culpable de la estafa de la constructora, pero el Alcántara sigue sin poder creer que Don Pablo esté detrás de su actual situación a pesar de la revelación de Celia Altamira. Ante la inflexibilidad de su marido, Mercedes decide actuar por su cuenta: buscar a la secretaria que trabajaba con ellos para que confiese la verdad. Cuéntame cómo pasó Cuéntame cómo pasó - T6 - Episodio 13: Ajuste de cuentas Toni tendrá que enfrentarse a un problema procedente de la familia Altamira, Inés y Eugenio toman una decisión, Carlitos baja para ver a Mayka.... Ver ahora

Capítulo 115: Retrato de familia Los Alcántara van a pasar las navidades en Sagrillas, con los suyos. La matanza, la recogida de castañas y los fríos paseos por el pueblo apelan a los recuerdos de todos y en más de uno la nostalgia del pasado empieza a hacer mella. Cuéntame cómo pasó Cuéntame cómo pasó - T7 - Episodio 14: Retrato de familia Los Alcántara van a pasar las navidades en Sagrillas, con los suyos. Antonio tendrá que confesarle a su hermano la verdadera muerte de su padre.... Ver ahora

Capítulo 128: Próxima parada, Perpignan El matrimonio Alcántara, acompañado de Clara y Desi, emprenden el camino con destino Perpignan para ver las llamadas películas prohibidas. En cambio, el viaje se ve truncado por los acontecimientos que ocurren en Madrid: han detenido a Inés. Cuéntame cómo pasó Cuéntame cómo pasó - T8 - Episodio 10: Próxima parada, Perpignan El matrimonio Alcántara acompañado de Clara y Desi, emprenderán camino con destino Perpignan. Una larga excursión en roulotte.... Ver ahora

Capítulo 153: Los pingüinos de invicto caudillo En estos momentos de máxima tensión, cada uno de los Alcántara vive la inminente noticia de la muerte de Franco a su manera. Cuéntame cómo pasó Cuéntame cómo pasó - T9 - Episodio 14: Los pingüinos del invicto caudillo El estado de salud de Franco se debilita y España vive una nueva realidad: los radicalismos y la aparición de listas negras unidas a la incertidumb... Ver ahora

Capítulo 163: Y la cigüeña dijo sí Los Alcántara vuelven a Sagrillas para celebrar la boda entre Miguel y Paquita, que intenta ocultar su embarazo a su padre. En cambio, el Matamulas termina descubriendo el secreto, y Antonio tendrá que salir en su busca y convencerle de que los tiempos han cambiado y que ya va siendo hora de que acepte a su hija tal y como es. Cuéntame cómo pasó Cuéntame cómo pasó - T10 - Episodio 2: Y la cigüeña dijo sí Verano de 1976. Todo está listo en Sagrillas para la boda del año entre Miguel y Paquita. Después de meses de espera.... Ver ahora

Capítulo 177: Habla, pueblo, habla Un año y un mes después de la muerte de Franco, en España se vive con expectación el referéndum sobre la Ley para la Reforma Política. Un momento que Antonio espera con ilusión, pero el trabajo en la imprenta le provoca un infarto que le impide disfrutar del día. Cuéntame cómo pasó Cuéntame cómo pasó - T10 - Episodio 16 - Habla, pueblo, habla Los Alcántara, viven con incertidumbre el referéndum sobre la Ley para la Reforma Política. El acercamiento entre Toni y Marta cada vez es mayor.... Ver ahora

Capítulo 197: La última cena Los Alcántara están ilusionados con la mudanza al piso del barrio de Salamanca, y para despedirse de San Genaro, organizan una última cena de Nochebuena con toda la familia, que termina como el rosario de la Aurora. Cuéntame cómo pasó Cuéntame cómo pasó - T11 - Episodio 17: La última cena Los Alcántara están ilusionados con la mudanza. El buffet de abogados de Tony sufre un robo. Carlos busca intimidad para despedirse de Karina.... Ver ahora

Capítulo 235: Larga noche de transistores Un grupo de guardias civiles, comandados por el teniente coronel Tejero, ha tomado el Congreso de los Diputados. De la mano de los Alcántara revivimos aquella fecha histórica que pudo cambiar el rumbo político de España. Cuéntame cómo pasó Cuéntame cómo pasó - T14 - Episodio 2: Larga noche de transistores y teléfonos Antonio y Mercedes han cumplido su sueño de viajar a Venecia. Esa tranquilidad se ve alterada al enterarse de la toma del Congreso de los Diputados... Ver ahora

Capítulo 253: La vida ante tus ojos La tensión que vive Carlos en la cárcel continúa, y más cuando su vida corre gran peligro al ser apuñalado por uno de los hombres de Salazar. Cuéntame cómo pasó Cuéntame cómo pasó - T14 - Episodio 20: La vida ante tus ojos La tensión que vive Carlos en la cárcel continúa. Está a punto de salir de la celda de castigo y teme que al salir Salazar salde cuentas con él.... Ver ahora

Capítulo 262: Más que dos carretas Mercedes ha descubierto la infidelidad de Antonio, y no está dispuesta a perdonarle. El Alcántara se instala en casa de su hermano, pues espera que su mujer le perdone. En cambio, la hija de Herminia termina tirándole la ropa a su marido por la escalera. Cuéntame cómo pasó Cuéntame cómo pasó - T15 - Episodio 9: Más que dos carretas Tras la victoria del PSOE en las elecciones generales, el matrimonio Alcántara sigue separado. Antonio está muy afectado e intentan animarle.... Ver ahora

Capítulo 291: La noche no es para mí Después de la presentación del libro donde Carlos ha colaborado con sus relatos, todos van a tomar una copa a Alcalá 20. Lo que no esperaban era vivir una de las peores noches de sus vidas cuando un incendio se declara en la discoteca. Cuéntame cómo pasó Cuéntame cómo pasó - T16 - Episodio 19: La noche no es para mí Diciembre 1983. Se presenta el libro de relatos, donde Carlos ha colaborado con jóvenes promesas de la escritura. Luego van a la discoteca Alcalá 2... Ver ahora

Capítulo 310: La boda de cristal San Genaro se viste de gala para la celebración de la doble boda de Inés y José Ignacio a la vez que la de Antonio y Mercedes, que han decidido renovar sus votos después de 37 años casados. Pero lo que debería ser un día lleno de felicidad, termina en tormenta al ser salpicado José Ignacio en un caso de evasión de capitales. Cuéntame cómo pasó Cuéntame cómo pasó - T17 - Episodio 19: La boda de cristal En San Genaro se celebra de la doble boda de Inés - José Ignacio y Antonio - Mercedes, que han decidido renovar sus votos después de 37 años casado... Ver ahora

Capítulo 321: Que viva el IVA Los Alcántara han vuelto a su piso de San Genaro, y prevén cenar con sus hijos, con la abuela y con Deborah, pero Juana y Karina terminan uniéndose a una celebración que termina con un terremoto en el barrio y Karina dando a luz a su primera hija. Cuéntame cómo pasó Cuéntame cómo pasó - T18 - Episodio 11: Que viva el IVA Los Alcántara vuelven a su piso, y prevén cenar con su familia. El número de asistentes empieza a variar. Antonio nota movimientos sísmicos.... Ver ahora

Capítulo 328: El rayo verde Antonio y Miguel viajan hacia el lugar del intercambio con los secuestradores de Diana a la vez que Mercedes se recupera en el hospital de su operación. Un día que termina con la muerte del hermano mayor de los Alcántara tras recuperar a su hija. Cuéntame cómo pasó Cuéntame cómo pasó - T18 - Episodio 18: El rayo verde Antonio y Miguel viajan hacia el lugar del intercambio con los secuestradores de Diana. Paquita se ha en Madrid. Mercedes sigue en el hospital.... Ver ahora

Capítulo 340: Ni te cases ni te embarques Carlos y Karina se casan por lo civil y acude toda la familia, incluidos los padres de Karina: Yolanda y Guillermo, que acaba de salir de la cárcel. Pero esta no es la boda soñada por la joven, pues el Alcántara se marcha nada más dar el sí quiero para conseguir un trabajo que le cambiará la vida. Cuéntame cómo pasó Cuéntame cómo pasó - T19 - Episodio 11: Ni te cases ni te embarques Carlos y Karina se casan por lo civil y acude toda la familia, incluidos los padres de Karina: Yolanda y Guillermo, que acaba de salir de la cárcel... Ver ahora

Capítulo 348: Buscando Carlos está destrozado tras la marcha de Karina y, aunque su familia intenta animarle, no hay nada que pueda consolarle en este momento. Por eso decide tomar una decisión: huir de San Genaro para encontrar lo que lleva tanto tiempo buscando. Cuéntame cómo pasó Cuéntame cómo pasó - T19 - Episodio 19: Buscando Carlos está destrozado tras la marcha de Karina y, aunque su familia intenta animarle, no hay nada que pueda consolarle en este momento.... Ver ahora

Capítulo 368: Herminia forever Después de que Herminia se perdiese en el bosque, ella solo quiere una cosa: irse a Sagrillas a descansar. Toda la familia al completo decide irse al pueblo unos días para estar con ella. Es el momento de dejar a un lado los reproches entre Mercedes y Antonio, ahora separados, y mostrarse más unidos que nunca por el bien de la abuela. Cuéntame cómo pasó Cuéntame cómo pasó - T20 - Episodio 20: Herminia forever Herminia solo quiere una cosa: irse a Sagrillas a descansar.... Ver ahora

Capítulo 406: Una buena persona Toda la familia Alcántara se une para intentar probar que Oriol no ha sido el culpable de la paliza al padre Nivio, y que no tiene nada que ver con el incidente. Aunque algunos miembros de San Genaro y de su propia familia no pueden evitar dudar de él. Cuéntame cómo pasó Cuéntame cómo pasó - T22 - Episodio 18: Una buena persona Alguien ha pegado una brutal paliza al padre Nivio y la policía acusa a Oriol de ser el culpable. Toda la familia se une para probar que es inocent... Ver ahora

Capítulo 410: María. La rebeldía Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en el municipio de Ermua, ha sido secuestrado por ETA. A partir de ese momento empieza una cuenta atrás de 48 horas que moviliza a toda la sociedad española; entre ellos a los Alcántara que viven el momento con mucha incertidumbre y preocupación. Cuéntame cómo pasó Cuéntame cómo pasó - T23 - Episodio 4: María. La rebeldía Año 1997. María está agotada después de su primera guardia en el hospital. Lleva casi 24 horas trabajando.... Ver ahora

Capítulo 413: Carlos. El heredero Septiembre de 2001. Carlos viaja a España para reencontrarse con su abuela pero el inesperado atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York altera, de repente, todos los planes. Todos están muy angustiados, pues creen que Carlos y Karina podrían ir en uno de esos aviones. Finalmente, la pareja llega sana y salva a Sagrillas, justo a tiempo para despedirse de Herminia. Cuéntame cómo pasó Cuéntame cómo pasó - T23 - Episodio 7: Carlos. El heredero Septiembre de 2001. Carlos viaja a España para reencontrarse con su familia años después, pero el atentado contra las Torres Gemelas altera los pla... Ver ahora