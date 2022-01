La Navidad ya está aquí, y en RTVE Play tienes una gran variedad de contenidos navideños con los que pasar las vacaciones, hacer frente al frío del invierno o superar la cena con tu cuñado. Si eres un gran seguidor de Cuéntame cómo pasó, seguramente te apetezca ponerte un capítulo en los que la familia Alcántara pasa estas fechas. Pero claro, ¿cómo encontrarlos entre los casi 350 episodios que hay disponibles en la plataforma? Te hemos buscado los 25 capítulos sobre Nochebuena, Nochevieja y el día de Reyes que tiene la serie, y aquí tienes la lista. ¿Cuál es el que te vas a ver estas Navidades?

Como muchos de nosotros en estas fechas, los Alcántara preparan el día de Nochebuena, especialmente Herminia que, tentada por Carlitos, compra un pavo al que el niño llama Moisés y se convierte en su mejor amigo. Por otro lado, Miguel vuelve de París para cenar esa noche con su hermano, pero no lo hace solo, sino con Esperanza, su nueva novia. ¿Aceptará Mercedes comer con su nueva cuñada?

En la noche del 21 de diciembre, Mercedes y Antonio hacen planes de todo lo que podrían hacer si les tocara el Gordo de la Lotería de Navidad. Al día siguiente, las vocecillas de los niños de San Ildefonso inundan todo el barrio. Pero no es el único sorteo que está presente en San Genaro: Carlos, Josete y Luis han organizan una rifa con objetos de sus familiares. ¿Quieres saber lo que les toca en ese día tan especial? Dale al play.

Temporada 6 (1972)

Entre preocupaciones, payasos y alguna que otra inundación, la Nochebuena de 1972 llega a la casa de los Alcántara. Una cena a la que Toni no llegará nunca. El mayor de los Alcántara acompaña a su novia Mila a la estación para que coja el tren para ir a Córdoba a ver a sus padres. Allí tendrá un encuentro inesperado con Marta, su primera novia y que cambia sus planes para esa noche.

Capítulo 93: "Polvorones bajo palio"

A finales de 1972 media España sufre la llamada gripe inglesa que, como no podía ser de otra manera, también hace mella en San Genaro. Antonio, con treinta y ocho de fiebre, no gana para disgustos: Don Pablo no da señales de vida, y en todo el barrio se rumorea la posible relación de Inés y Eugenio. Sin duda, otra triste Nochevieja para los Alcántara.

Capítulo 94: "Doce uvas, mucha gripe y un ataque de celos"