La vuelta de Margarita a 'La Promesa', su enfrentamiento con Leocadia y Lope fuera ¿Qué más ha pasado en el capítulo especial?

La quinta temporada de La Promesa ha empezado por todo lo alto con un capítulo especial que deja muchas preguntar por responder. Manuel está dispuesto a desenmascarar a Leocadia de Figueroa, a la que ha declarado la guerra tras descubrir que ella siempre ha estado detrás de sus negocios dentro de la aviación. Además, el palacio no pasa por su mejor momento. Sus habitantes regresan de un entierro, pero este no es el de Ángela, que sigue viva al cuidado de Curro, si no el de otra Luján, motivo por el que Margarita ha vuelto a una Promesa sin cocinero y con Teresa al límite como ama de llaves. ¿Quieres saber qué más cosas pasaron en el capítulo especial de esta Nochebuena? ¡Te contamos los detalles!

El regreso de Margarita Martina llora desconsolada al volver del entierro, pero su madre ha vuelto a La Promesa para estar junto a ella en estos momentos difíciles. La joven, independientemente de que la muerte haya vuelto a visitar a la familia Luján, está confundida por sus sentimientos hacia Adriano y su compromiso con Jacobo. 02.59 min La Promesa - Margarita regresa a La Promesa

Todos contra Teresa La situación de Teresa como ama de llaves no era la mejor, y esta no ha mejorado en este lapso de tiempo. La joven vive en un bucle constante de quejas por parte de sus compañeros. Y no solo eso, ha perdido los dos grandes apoyos que tenía en La Promesa: Vera y Pía. La doncella, que ya estuvo en su cargo, sabe lo que significa ser ama de llaves, y que el camino que está llevando no es el correcto. El único apoyo que el ama de llaves encuentra en palacio es Cristóbal. 03.38 min La Promesa - Teresa, al límite como ama de llaves

¿Dónde está Lope? ¿Por qué ha roto Vera su relación con Teresa? Parece ser que en Lope está la respuesta, pero, ¿dónde está el cocinero? No se le ha visto en todo el episodio, y en una discusión entre Cristóbal y Vera han dejado caer que Teresa tiene la culpa de la marcha del novio de la doncella. Eso sí, el mayordomo ha hecho una llamada de atención a Vera, haciéndole saber que a lo mejor Lope no debería ser el único en marcharse, y que con su comportamiento hacia el ama de llaves está provocando que sea despedida. 01.15 min La Promesa - ¿Dónde está Lope?