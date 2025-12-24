Manuel, con más fuerza que nunca en 'La Promesa', declara la guerra a Leocadia

Manuel siempre ha apostado por Toño y Enora, aunque la joven no siempre ha sido del todo sincera con el heredero. Le ha ocultado la verdad en muchas ocasiones, pero Manuel siempre ha terminado dándole segundas oportunidades. ¿La última mentira? La joven aseguraba no conocer a Lisandro. Sin embargo, se trataba de un engaño más. Manuel lo descubrió y, gracias a ello, ha terminado destapando algo más importante: Leocadia está detrás de todas las maniobras del duque de Carvajal y Cifuentes. ¿Ahora qué? El heredero del marquesado lo tiene claro: ¡tiene que acabar con Leocadia! Te contamos todos los detalles de este momento de ‘La Promesa’.

La historia de Enora Enora ya lleva un tiempo en palacio y son muchas las ocasiones en las que ha ocultado la verdad a Manuel. En la última ocasión, Toño descubrió una carta totalmente reveladora: en ella, Enora mencionaba a Lisandro con total confianza y cercanía. Anteriormente, el heredero del marquesado había preguntado a la joven si conocía al duque de Carvajal y Cifuentes y ella había sido clara: no. Sin embargo, esta misiva demostraba que Enora había mentido, una vez más. Acorralada, no tuvo otra opción que confesar toda la verdad. ¿Cuál es su historia? "Mi tío es un noble y, al principio todo funcionaba muy bien en esa casa. Hasta que un día todas sus empresas empezaron a quebrar. Mi tío se quedó con muchas deudas y sobre todo con una persona: el duque de Carvajal y Cifuentes", aseguró a Manuel. ¡Esa es la relación entre Enora y Lisandro!

Leocadia, detrás de todo Lo cierto es que Manuel siempre ha desconfiado de Leocadia, ¡y hacía bien! Nazario, el tío de Enora, ha acabado confesando toda la verdad a Manuel: “Leocadia está detrás de todas las maniobras del duque de Carvajal y Cifuentes”. La señora de Figueroa lo ha orquestado todo para que Lisandro estuviera al tanto de las mejoras en los motores y se beneficiara de ello. Manuel está cansado de tanta mentira y ha decidido declarar la guerra a Leocadia: “Estoy harto de ella y del poder que ha adquirido en esta casa. Se acabó. No pienso ceder ni un ápice más. ¿Quiere guerra? Bien. He estado en una. Tendrá guerra. Tendrá una guerra sin cuartel. No pienso parar hasta sacar a esa mujer de nuestras vidas, para siempre”. ¿Conseguirá el heredero expulsar a la señora de Figueroa del palacio? ¿Qué dirá el marqués al respecto? ¿Descubrirá ella tales intenciones? Tendremos que esperar a los próximos capítulos de la ficción para descubrir cómo avanza esta trama.