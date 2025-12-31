Manuel consigue lo imposible en 'La Promesa': Curro y Ángela regresan a palacio

Desde que Curro se encuentra con Ángela, el joven no deja acercarse a nadie a la cabaña de pastores. Doña Pía y su hermano lo han intentado en varias ocasiones, recibiendo disparos al aire. También su padre, el marqués, tuvo que salir corriendo al ver la reacción de su hijo bastardo. Sin embargo, Manuel ha dicho "basta". Dispuesto a abrir los ojos a Curro, el heredero de los Luján ha puesto su vida en peligro, tentando a su hermano a disparar si se atrevía, pues él no iba a apartarse de ninguna manera. Y así ha hecho hasta tener la escopeta a un palmo.

Curro, aunque ha estado a punto de disparar, finalmente, se ha rendido ante la situación, y llorando se ha arrodillado ante su hermano pidiéndole perdón. Un emotivo momento en el que Manuel ha querido restarle importancia a los disparos, y sí preocuparse por su estado y por el de Ángela. ¿Quieres saber cómo ha conseguido hablar con la joven y hacer que regresaran a La Promesa? ¡Te contamos todos los detalles!

03.22 min La Promesa - El abrazo de Curro y Manuel

Manuel muestra su apoyo a Curro y Ángela Manuel pone al día a la pareja de la situación en palacio y les hace ver que aunque haya gente mala, también hay gente que los quiere. El heredero le hace saber a Ángela que se alegra de verla tan recuperada, aunque todavía le ve cara de cansada. "La verdad es que cada día que pasa, me siento con más fuerza", le dice la joven para tranquilizarle. "Bueno… ¿Y cómo están las cosas por palacio?", le pregunta Curro a un Manuel que les confirma que todo el mundo está pendiente de ellos dos. "En la zona de servicio, la más angustiada es Pía. Aún no logra entender que le disparases la primera vez que vino por aquí", le hace sabe el aviador a su hermano. Curro culpable, intenta excusarse en que solo fue para disuadirla: "Lo último que pretendía es alcanzarla. Y la última vez que vino, no disparé. Quiero a doña Pía como a una madre". Motivo por el que quizá esté tan dolida la doncella y por eso mismo Curro no está orgulloso de lo que hizo. "¿Y nuestro padre cómo está?", termina preguntado a su hermano, que le confirma que lo ha gestionado mejor: "Asume que nunca quisiste darle. Claro que también ayudó que yo le dije que eras un gran tirador y que no te había visto fallar ni un solo disparo en la guerra. Así que, si le hubieras querido dar, le hubieras dado". Manuel intenta quitar importancia a los disparos, mostrándole su apoyo a Curro. Es entonces cuando Ángela pregunta por su madre: "Doña Leocadia está muy preocupada, como es lógico", le dice Manuel, afirmando que, sin embargo, su tío Lorenzo está más preocupado por sí mismo: "Lo que más le interesa es que se mantenga la teoría de la apendicitis y nadie la desmienta". Así, el heredero confirma a la pareja la motivo "oficial" de la suspensión de la boda. "¿Ves por lo que traje aquí a Ángela? En La Promesa no hay más que egoísmo, intrigas, mentiras" empieza a decirle Curro a Manuel, que confirma la versión de su hermano, pero también les hace saber que su familia está para bien y para mal. Ángela también lo sabe, así como que tarde o temprano tendrán que regresar a palacio.

Ángela quiere volver a La Promesa La visita de Manuel a Curro y Ángela ha removido a la joven, que siente que ya está recuperada y pueden marchar cuando Curro se sienta preparado para ello. Así se lo ha hecho saber en un íntimo momento de la pareja: "Tienes una arruga en el entrecejo desde que tu hermano Manuel se fue ayer de aquí… Y no lo niegues. Me alegro de que lo dejaras pasar. Fue agradable hablar con él y tener noticias de La Promesa". Curro, sin embargo, se encoge de hombros, pues creía que ella estaba bien en la cabaña, solo con él. Y así es, pero Ángela es mucho más realista que el lacayo: "Sabes bien que no podemos quedarnos aquí eternamente, Curro". 04.19 min La Promesa - Ángela quiere volver a La Promesa Tras un silencio, Ángela le hace saber que su misión ya está cumplida, que está bien. "Nadie en el mundo me hubiera podido cuidar mejor de lo que lo has hecho tú, pero podemos volver. Ya no puede pasarme lo que le pasó a Jana" le dice a un Curro que la mira sin estar del todo convencido: "Sabes que no me fío. Ese palacio está lleno de miserables". Ángela, por su parte, le recuerda todas las buenas personas que se preocupan por ellos: "De hecho, si me apuras, el único con mal corazón es el capitán de la Mata. Pero los demás, con sus defectos y sus virtudes, son tu familia, Curro. Tu familia y la mía". Curro cabecea dudando, aunque cada vez está más convencido y Ángela aprovecha el momento para seguir con su discurso: "Piensa en los niños, en Adriano, en tu padre, en Martina… y hasta en mi madre, que, aunque me quiera a su manera, también me quiere. Es gente a la que llevas semanas ignorando por miedo. No podemos vivir con miedo, mi amor". Curro sabe que en el fondo tiene razón, pero no se siente todavía preparado para volver, y todo tiene un por qué... VIDEO ANGELA QUIERE VOLVER

Curro no quiere volver a ser lacayo Junto a la cabaña, Curro está jugando hasta que una sonriente Ángela llega para traerle de nuevo a tierra. "Pensaba en cuando tengamos que marcharnos de aquí. No quiero volver", le confirma el joven, pero la hija de Leocadia le recuerda la situación en la que se encuentran: "Aquí no tenemos nada. Vivimos de prestado". "Sé que no es el sitio más cómodo del mundo, pero aquí hemos disfrutado una tranquilidad que no habíamos tenido nunca. Hemos pasado momentos complicados por tu recuperación, pero aquí he sido feliz. Tú y yo. Los dos solos. No necesito nada más", continúa diciendo Curro. Sin embargo, a Ángela no le parece un sitio en el que vivir, pues no pueden estar aislados para siempre. Curro le explica que tiene la impresión de que, cuando entra un tercero, empiezan los problemas. "Terceros habrá siempre, por mucho que cierres la puerta", le explica la joven a su novio, que harto de la situación da su motivo real para no volver a La Promesa: "Lo que no quiero es tener que abrirlas. No quiero seguir siendo un lacayo, Ángela". 03.21 min La Promesa - Curro no quiere volver a ser lacayo La joven entiende lo que Curro quiere decir, y no es por el trabajo, pues el lacayo ha hecho cosas peores sin que se le cayeran los anillos. "Es que no es mi lugar. Uno en el que lo nuestro se vea con buenos ojos. Si sigo siendo un lacayo, eso es imposible", le dice el joven a una Ángela para la que lo único importante es que se quieran. En cambio, Curro sabe que hay otros como él que se mueven en sociedad con más dignidad, y eso es lo que quiere. "Y, sobre todo, no quiero tener que esconderme para quererte", dice acariciando a su novia. Ángela le anima a volver y luchar por su amor: "Volvamos. Volvamos para reclamar nuestro derecho a querernos. Luchemos por lo que por justicia nos pertenece". Pero ambos saben que en la sociedad en la que viven eso es imposible.