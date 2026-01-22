Alonso, tajante con Leocadia en 'La Promesa': "He dejado de confiar en ti"

En los últimos capítulos de La Promesa estamos viendo a un marqués de Luján que parece haber cogido de nuevo las riendas de su familia. Todo gracias a Manuel. El heredero ya se dio cuenta hace tiempo de las intenciones de Leocadia de Figueroa, y aunque lo ha intentado en otras ocasiones, por fin ha conseguido abrir los ojos a su padre.

Don Alonso ha dejado de confiar en ella, y así se lo ha hecho saber tras anunciar que Curro se reincorpora a la familia Luján como su secretario personal. ¿Quieres ver cómo ha sido el gran momento? ¡Te contamos todos los detalles!

"He dejado de confiar en ti" Desde primera hora, Leocadia aguardaba al marqués para hablar de un tema muy importante: lo ocurrido con Curro la noche anterior. La mujer va a recordarle el acuerdo que tenían, pero don Alonso corta su intervención. "No podía pasar más tiempo sin sacar a Curro del servicio", le dice tajante, algo que deja a Leocadia estupefacta y sin palabras, por lo que el Luján continúa: "No me digas en lo que habíamos quedado porque ya me da igual. He dejado de confiar en ti". Todavía más sorprendida, Leocadia solo puede preguntar: "¿Cómo?". Pero Alonso, en su gran semana en La Promesa y más seguro que nunca, le reprocha que no hizo lo que dijo que haría, pero sí que le dijo que lo había hecho. Eso sí, la madre de Ángela intenta darle la vuelta a la tortilla: "Yo nunca dije que lo fuese a llamar. Lo que dije fue que se iba a oponer a tu petición porque le conozco perfectamente y sabía cómo iba a reaccionar". "No me tomes por tonto, me dijiste que habías hablado con él", le dice el marqués, algo que vuelve a negar Leocadia diciendo que le entendería mal porque todavía no ha hablado con él porque no sabe cómo convencerlo porque el asunto se las traer. Claro, que Alonso ya no quiere que haga nada, y eso no sienta nada bien a la mujer.