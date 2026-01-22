Alonso, tajante con Leocadia en 'La Promesa': "He dejado de confiar en ti"
- El marqués de Luján parece haber abierto con Leocadia y le dice que ha dejado de confiar en ella
En los últimos capítulos de La Promesa estamos viendo a un marqués de Luján que parece haber cogido de nuevo las riendas de su familia. Todo gracias a Manuel. El heredero ya se dio cuenta hace tiempo de las intenciones de Leocadia de Figueroa, y aunque lo ha intentado en otras ocasiones, por fin ha conseguido abrir los ojos a su padre.
Don Alonso ha dejado de confiar en ella, y así se lo ha hecho saber tras anunciar que Curro se reincorpora a la familia Luján como su secretario personal. ¿Quieres ver cómo ha sido el gran momento? ¡Te contamos todos los detalles!
"He dejado de confiar en ti"
Desde primera hora, Leocadia aguardaba al marqués para hablar de un tema muy importante: lo ocurrido con Curro la noche anterior. La mujer va a recordarle el acuerdo que tenían, pero don Alonso corta su intervención. "No podía pasar más tiempo sin sacar a Curro del servicio", le dice tajante, algo que deja a Leocadia estupefacta y sin palabras, por lo que el Luján continúa: "No me digas en lo que habíamos quedado porque ya me da igual. He dejado de confiar en ti".
Todavía más sorprendida, Leocadia solo puede preguntar: "¿Cómo?". Pero Alonso, en su gran semana en La Promesa y más seguro que nunca, le reprocha que no hizo lo que dijo que haría, pero sí que le dijo que lo había hecho. Eso sí, la madre de Ángela intenta darle la vuelta a la tortilla: "Yo nunca dije que lo fuese a llamar. Lo que dije fue que se iba a oponer a tu petición porque le conozco perfectamente y sabía cómo iba a reaccionar".
"No me tomes por tonto, me dijiste que habías hablado con él", le dice el marqués, algo que vuelve a negar Leocadia diciendo que le entendería mal porque todavía no ha hablado con él porque no sabe cómo convencerlo porque el asunto se las traer. Claro, que Alonso ya no quiere que haga nada, y eso no sienta nada bien a la mujer.
Leocadia le recuerda todo lo que ha hecho
Leocadia ve cómo Alonso está retirándole la confianza que tiene en ella, y cómo pierde poder sobre él y sus decisiones, por lo que pasa a recordarle todo lo que ha hecho por la familia Luján: "Me parece justo recordarte que cuando aquí no había dinero y tu familia se asomaba al abismo, ahí sí tenías en cuenta mis opiniones. Que yo os sostuve a los Luján cuando todos os negaron el pan y la sal. ¿Cómo cambia la película eh? Como gracias a tu hijo y a sus ingenios empieza a entraros el dinero y pensáis que os vais a enriquecer sin límite, ya no me necesitas. O crees que no me vas a necesitar".
En otra ocasión, don Alonso se habría echado atrás y le habría dado la razón, pero ahora ha mostrado todo su apoyo a su hijo, y le recuerda su palabra: "Yo te di las gracias mil veces por todo lo que has hecho por mi familia, y mantengo mi palabra de devolverte hasta la última peseta. Pero Curro no tiene nada que ver con esa deuda". Y hablando de deudas, el marqués saca a la luz la que el duque tiene con él. "Disfruta de un cocinero de primer orden gracias a que yo se lo cedí", le recuerda a Leocadia, para después enfrentarse a ella una vez más lanzando un mensaje a Carvajal y Cifuentes: "El duque tiene que comprender que hago esto porque Curro es mi hijo, y si no lo comprende que venga aquí y me lo diga a la cara".
Así de tajante ha sido don Alonso en la conversación de Leocadia. ¿Seguirá manteniendo su postura? ¡No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa para descubrirlo!