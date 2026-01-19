Curro planta cara al marqués en 'La Promesa': “Quiero recuperar mi estatus ya”

Curro y Ángela regresaron de la cabaña con un objetivo muy claro: luchar por su amor. Estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de evitar la boda con Lorenzo y poder ser felices de una vez por todas. Sin embargo, sus planes no están saliendo tal y como ellos se imaginaban… El capitán de la Mata, tras el favorable diagnóstico respecto a la salud mental de Ángela, insiste en acordar una nueva fecha para el enlace.

La hija de Leocadia, harta de la situación, se ha enfrentado a Curro. Esta conversación ha provocado la reacción del muchacho y ha plantado cara al marqués: ¡quiere recuperar su estatus de forma inmediata! Te contamos todos los detalles de este momento de ‘La Promesa’

Un objetivo: luchar por su amor A raíz del fatídico día en el que Ángela intentó quitarse la vida, Curro tomó una decisión totalmente inesperada: marcharse con su amada lejos de La Promesa, lejos de todo y de todos. Consideraba que solo de esta forma podría mantener a salvo a la muchacha. Con el paso de los días, el estado de salud de esta mejoraba y, ambos sabían que no podían mantener esa situación durante mucho más tiempo. Finalmente, acordaron volver al palacio de los Luján, pero esta vez luchando por su amor. ¡Era su única oportunidad de ser felices juntos sin esconderse! Manuel consigue lo imposible en 'La Promesa': Curro y Ángela regresan a palacio Cristina Barco

“Siempre estás quejándote de tu destino” Curro estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de pasar una vida junto a Ángela. Sabía que el primer paso era dejar de ser lacayo y recuperar su estatus. Decidió hablar con el marqués y pedirle que todo volviera a la normalidad. La situación no es fácil y Alonso estaba dispuesto a intentarlo, pero tenía que pedir paciencia al muchacho. Este aceptó sin reproches. Lorenzo, por su parte, hizo llamar a un psiquiatra para que realizara un diagnóstico sobre la salud mental de Ángela. ¡Estaba decidido a que la joven ingresara en un manicomio! Afortunadamente, el diagnóstico fue favorable y sus planes se rompieron. Como siempre, el capitán de la Mata tenía un plan b: si Ángela estaba bien, no había razón para cancelar su enlace. ¡Quiere establecer una nueva fecha de boda! La muchacha ya no sabe cómo librarse de ese futuro infeliz y ha pagado su frustración con Curro: “Tienes que hacer cualquier cosa antes de quedarte de brazos cruzados mientras la mujer a la que supuestamente amas se va a casar con un monstruo. Siempre estás quejándote de tu destino. Hablaste con tu padre, ¿y qué has conseguido? Plantar cara no es quedarse encerrado en una cabaña, es enfrentarse a los problemas”. 00.52 min La Promesa: Ángela paga su frustración con Curro

Curro toma las riendas Esta dura conversación con Ángela ha hecho reflexionar a Curro y ha decidido tomar las riendas de su vida. Esa misma noche se ha reunido con el marqués: “Si hay algo que está en su mano: que yo deje de vestir este uniforme”. Alonso le ha pedido, una vez más, paciencia para arreglar lo ocurrido. Esta vez, el muchacho no está dispuesto a callar: “No sé a qué estamos esperando. Quiero recuperar mi estatus y quiero hacerlo ya”. Curro ha dado un paso al frente, ¿lo dará el marqués de Luján cumpliendo la petición del muchacho? ¿Conseguirá así paralizar el enlace de Lorenzo y Ángela? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama de la ficción.