¿Qué cambiará el beso de Cristóbal y Teresa en 'La Promesa'?

Teresa no está pasando por su mejor momento en ‘La Promesa’. Desde que se convirtió en ama de llaves, la relación con sus compañeros ha cambiado por completo. Con quien sí mantiene una inesperada cercanía es con Cristóbal. Y más de lo que nos podíamos llegar a imaginar: ¡han terminado besándose! Te contamos todos los detalles de este momento de ‘La Promesa’.

Una relación secreta Hace mucho tiempo descubrimos una de las relaciones más secretas de ‘La Promesa’: Leocadia y Cristóbal. Desde hace muchos años, comparten momentos íntimos en absoluto secreto. La pasión que se respira en sus encuentros es indiscutible. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos podido observar un cambio en el comportamiento del mayordomo. Las insinuaciones de Leocadia no dan sus frutos y él siempre tiene alguna excusa: “Tengo mucho trabajo. Hay demasiadas idas y venidas en la planta noble y, con tanto trajín, no es fácil deslizarme hasta tu alcoba”. La señora de Figueroa sabe perfectamente que algo ocurre, pero aún no sabe el qué… 00.54 min La Promesa: Cristóbal cambia su comportamiento con Leocadia

El inesperado beso Teresa no está pasando por su mejor momento en ‘La Promesa’. Desde que asumió el cargo de ama de llaves, la relación con sus compañeros se ha enfriado. Incluso, en el caso de Vera, parece haberse roto por completo. Villamil se ha apoyado en Cristóbal, la única persona que le ha ofrecido ayuda y consejo en estos momentos. Aunque de una forma que nunca nos hubiéramos imaginado… El mayordomo ha encontrado, una vez más, a Teresa totalmente destrozada tras un encontronazo con sus compañeros. No ha dudado en mostrarle su apoyo y darle su opinión al respecto. “No deja de maravillarme el gran corazón que tiene, Teresa. Es capaz de defender lo indefendible por una amiga que no se está comportando como tal. Usted responde al odio y al rencor de la señorita González con un cariño infinito. Solo tiene amor para dar”, aseguraba mientras se acercaba más y más a la muchacha. Sin esperarlo, sus miradas se han cruzado y el mayordomo ha dado el paso definitivo: ¡besar a Teresa! Ella no se esperaba este momento, pero tampoco ha rechazado este inesperado acercamiento. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora? ¿Cambiarán su comportamiento? ¿Será el inicio de una gran historia de amor? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama. ¡Muy atentos!