Teresa confiesa a Petra sus verdaderos sentimientos por Cristóbal en 'La Promesa'

El beso de Teresa y Cristóbal ha marcado un antes y un después en el servicio. Villamil no puede dejar de pensar en ese inesperado acercamiento. Ha intentado evitar cruzarse con el mayordomo, pero, obviamente, no ha sido posible. Petra conoce perfectamente a Teresa: sabe que algo no va bien y no ha dudado en preguntar a la joven. Finalmente, el ama de llaves ha terminado confesando sus verdaderos sentimientos por Cristóbal. ¡Te contamos todos los detalles de este momento de ‘La Promesa’!

Teresa no está pasando por su mejor momento . Desde que se convirtió en ama de llaves, la relación con sus compañeros ha cambiado por completo . Tanto que la única persona que le muestra su apoyo es Cristóbal . Nunca nos hubiéramos imaginado que esa relación traspasaría los límites profesionales. El mayordomo descubrió a Teresa destrozada tras un enfrentamiento con sus compañeros. En su intento por ayudar a la que fue doncella, terminaron acercándose más que nunca y… ¡se besaron!

Los sentimientos de Teresa

Este beso ha provocado un cambio de actitud en ambos. Teresa, por su parte, ha intentado evitar en todo momento al mayordomo. Lógicamente, le ha resultado imposible. Cristóbal, en cambio, ha intentado acercarse de nuevo a ella y aclarar lo sucedido. A Petra que, como ya sabemos, no se le escapa una y conoce perfectamente a la señora Villamil, sabía que algo extraño estaba ocurriendo. No ha dudado en preguntar directamente a la muchacha: “¿Por qué rehúyes del señor Ballesteros? Puedes confiar en mi”.

Ella ha intentado evitarlo, pero ha terminado confesando toda la verdad a la señora Arcos: “Nos hemos besado. Más bien, él me besó a mí. Me quedé paralizada y no supe qué hacer”. En un primer momento, las palabras de Teresa daban a entender que ese beso no significó nada para ella. Sin embargo, eso no es del todo cierto…

00.58 min La Promesa: Teresa confiesa a Petra su beso con Cristóbal

Para explicar sus sentimientos, Teresa ha tenido que confesar toda la verdad sobre Marcelo: “Necesito que sepa la verdad y que sepa que soy una mujer honesta. Marcelo no es mi marido, yo nunca he estado casada. Es mi hermano”. La señora Arcos no se esperaba esta confesión.

“Yo nunca he estado con ningún hombre, ni siquiera me he fijado en nadie después de la muerte de Feliciano”, asegura Teresa. Tras estas palabras, Petra comenzaba a entender lo que estaba ocurriendo, lo que estaba pasando por la cabeza – y el corazón - del ama de llaves: le está contando toda la verdad por el beso con Cristóbal. La cara de Villamil lo dice todo: “Ese beso inoportuno ha despertado cosas dentro de mí”.

¿Estaremos ante el inicio de una nueva relación? ¿Sentirá Cristóbal Ballesteros lo mismo por el ama de llaves? ¿Descubrirá el resto del servicio y parte de la familia Luján el inesperado acercamiento? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza la trama.