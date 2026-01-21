La aplaudida decisión del marqués de 'La Promesa': ¡este es el nuevo cargo de Curro en palacio!

Curro está harto de su situación en La Promesa. Regresó al palacio con la condición de dejar de ser lacayo, pero el marqués le pidió paciencia. Pero esta parece haberse agotado. Hace unos días, su hijo le pedía premura en tomar la decisión: "Quiero recuperar mi estatus ya". Desde el entonces, don Alonso se ha puesto manos a la obra para intentar dar a su vástago el sitio que merece dentro de la familia Luján, pero una vez más ha vuelto a dejar todo en manos de Leocadia. Claro que, Manuel ha abierto los ojos a su padre, lo que ha hecho que el marqués tome una decisión. ¿Quieres saber de qué trata? ¡Te contamos todos los detalles!

Manuel siembra la duda sobre Leocadia Desde que su padre le contó que próximamente se iba a restituir a Curro como miembro de la familia, Manuel no ha parado de avasallar al marqués preguntando cuándo se producirá. Al ver que su padre dejaba todo en manos de Leocadia, de la que el heredero no se fía, él mismo ha investigado si la mujer ha hecho sus gestiones, descubriendo que la Figueroa no ha hecho absolutamente nada para ponerse en contacto con el duque de Carvajal y Cifuentes. Una revelación que no es ninguna sorpresa para el aviador, mientras que para don Alonso sí que lo ha sido. Manuel ha querido corroborar si Leocadia estaba engañando de nuevo a su padre, por lo que él mismo ha cogido el teléfono para comprobar que desde el teléfono de La Promesa se ha hecho alguna llamada al palacio del duque. "Le ha mentido, padre", termina diciéndole a don Alonso cuando este vuelve a defender a Leocadia: "Lo lamento mucho, pero Leocadia nos ha vuelto a mentir". "Eso es imposible", consigue decir el marqués, que aún no se cree que Leocadia haya estado jugando con él, pero Manuel le dice que solo tiene que comprobarlo él mismo: "Pero me conoce, y sabe que yo no miento. Doña Leocadia no está haciendo ninguna gestión, no está haciendo nada". Unas palabras que dejan destrozado a don Alonso y con la confianza completamente rota en Leocadia. 04.18 min La Promesa - Manuel siembra la duda sobre Leocadia