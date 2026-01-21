La aplaudida decisión del marqués de 'La Promesa': ¡este es el nuevo cargo de Curro en palacio!
- Alonso ha tomado una decisión respecto a la posición de Curro en La Promesa. ¡Descubre su nuevo cargo en palacio!
Curro está harto de su situación en La Promesa. Regresó al palacio con la condición de dejar de ser lacayo, pero el marqués le pidió paciencia. Pero esta parece haberse agotado. Hace unos días, su hijo le pedía premura en tomar la decisión: "Quiero recuperar mi estatus ya". Desde el entonces, don Alonso se ha puesto manos a la obra para intentar dar a su vástago el sitio que merece dentro de la familia Luján, pero una vez más ha vuelto a dejar todo en manos de Leocadia. Claro que, Manuel ha abierto los ojos a su padre, lo que ha hecho que el marqués tome una decisión. ¿Quieres saber de qué trata? ¡Te contamos todos los detalles!
Manuel siembra la duda sobre Leocadia
Desde que su padre le contó que próximamente se iba a restituir a Curro como miembro de la familia, Manuel no ha parado de avasallar al marqués preguntando cuándo se producirá. Al ver que su padre dejaba todo en manos de Leocadia, de la que el heredero no se fía, él mismo ha investigado si la mujer ha hecho sus gestiones, descubriendo que la Figueroa no ha hecho absolutamente nada para ponerse en contacto con el duque de Carvajal y Cifuentes. Una revelación que no es ninguna sorpresa para el aviador, mientras que para don Alonso sí que lo ha sido.
Manuel ha querido corroborar si Leocadia estaba engañando de nuevo a su padre, por lo que él mismo ha cogido el teléfono para comprobar que desde el teléfono de La Promesa se ha hecho alguna llamada al palacio del duque. "Le ha mentido, padre", termina diciéndole a don Alonso cuando este vuelve a defender a Leocadia: "Lo lamento mucho, pero Leocadia nos ha vuelto a mentir".
"Eso es imposible", consigue decir el marqués, que aún no se cree que Leocadia haya estado jugando con él, pero Manuel le dice que solo tiene que comprobarlo él mismo: "Pero me conoce, y sabe que yo no miento. Doña Leocadia no está haciendo ninguna gestión, no está haciendo nada". Unas palabras que dejan destrozado a don Alonso y con la confianza completamente rota en Leocadia.
Alonso anuncia el nuevo cargo de Curro en palacio
Durante la cena, el capitán de la Mata vuelve a incordiar a Curro como lacayo al servirle el vino. El huésped de La Promesa, le ordena marcharse, pero Alonso le llama la atención para que se detenga. "Iba a esperar al final de la cena, pero me parece más apropiado anunciarlo ahora", comienza diciendo, dejando a todos los presentes con la intriga.
Primero, pone en antecedentes al comandante para más tarde anunciar lo que llevaba tiempo esperando: "Este muchacho es Curro, mi hijo. Nacido fuera del matrimonio pero hijo mío al fin y al cabo. Por razones ajenas a su voluntad ha estado ejerciendo como lacayo, pero eso se va a terminar ahora mismo".
El marqués pone tensión al momento pero finalmente informa que Curro vuelve a formar parte de la familia Luján. "Quiero que todos sepáis que a partir de mañana Curro asume un nuevo cargo como mi secretario personal. Se reincorpora a la familia en un lugar mucho más honroso", dice ante la mirada de asombro y alegría de todos mientras él dedica a su hijo una sonrisa de: te lo prometí y aquí lo tienes, hijo. Curro también agradece el esfuerzo a su padre con otra sonrisa. Todos sonríen menos Leocadia, que todavía no cree lo que Alonso acaba de pronunciar, y el capitán, que ve cómo sus planes empiezan a caer como un castillo de naipes.
¿Qué pasará ahora en La Promesa? ¿Podrán Curro y Ángela vivir su amor? ¡No te pierdas los próximos capítulos de la serie para descubrir qué es lo que ocurre!