Así ha sido la visita de los fans de 'La Promesa' al rodaje de la serie gracias a RTVE Play Participa

Este 21 de enero ha sido muy especial para dos fieles seguidores de La Promesa. Rosario y Juan Antonio, una pareja de Palma de Mallorca, han sido los primeros ganadores en disfrutar del premio de RTVE Play que suponía una visita al rodaje de la serie.

Un día de mucha emoción en la que han podido ver y saludar a la mayoría de los actores de la ficción que ven cada tarde desde el sofá de su casa, así como conocer todo el trabajo que hay detrás de los departamentos de maquillaje, peluquería, vestuario o arte. Un momento que ha dejado sin palabras a esta fan que hoy estaba recibiendo un regalo muy especial. ¡Te contamos todos los detalles de cómo ha sido la visita y cómo tú también puedes ganar más premios gracias a RTVE Play Participa! Y puedes ver más en el vídeo que abre la noticia.

Un regalo muy especial La historia de Rosario y Juan Antonio es de aquellas que deben ser contadas. Cada tarde, los dos juntos disfrutan de las tensiones, alianzas y amores de La Promesa, una serie que ven "desde el primer capítulo". Su hija, conocedora de la afición que siente su madre por la ficción, por su cumpleaños le hizo un regalo muy especial: unas imágenes de La Promesa anunciándola que algo relacionado con la serie tendría lugar muy pronto. Como Rosario ha contado, su hija, cada día, participaba en las encuestas, propuestas y juegos de RTVE Play Participa para conseguir los puntos suficientes para poder canjear el premio de la plataforma que consistía en visitar los platós de La Promesa. Y aunque ha tardado en alcanzar la cifra, finalmente llegó. Tras asegurarse que era una de las ganadoras, pudo anunciar a su madre que conocería el rodaje de la serie, y este miércoles Rosario, junto a su marido Juan Antonio, se han sentido como los marqueses de Luján en día que sin ninguna duda, no olvidarán nunca. Rosario y Juan Antonio pudieron fotografiarse con los decorados de la serie Foto: David Fernández / Edición: Marta García

Así ha sido la visita "Me voy con una satisfacción... me encanta, no me salen adjetivos", ha dicho la ganadora del premio de RTVE Play Participa a Tania Álvarez, jefa de vestuario de La Promesa después de mostrarle todos los entresijos de los "armarios" de Manuel, Curro, Leocadia, y el resto de habitantes de La Promesa. "Es un trabajo exigente, pero bonito", le ha reconocido la encargada de los espectaculares vestidos y trajes que vemos en pantalla. Tania Álvarez, jefa de vestuario, junto a Rosario, comentaron sobre los vestidos de la serie y su trabajo Foto: David Fernández / Edición: Marta García La seguidora, no ha dudado en reconocer el trabajo de todos los que están detrás de cámaras y de los actores a ver todos los pasos previos a rodar una secuencia: "Nosotros lo vemos en una hora y lo que trabajáis para eso". Su marido, Juan Antonio, ha sentido la emoción desde el primer momento que ha pisado el plató. "Cuánta carga emocional hay en el decorado", ha dicho al ver el despacho del señor Ballesteros. Rosario y Juan Antonio, emocionados al ver los decorados de La Promesa Foto: David Fernández / Edición: Marta García

Conociendo a los actores de La Promesa El gran momento ha sido cuando al entran en rodaje se han encontrado con la figuración y actores principales de la serie, como Marga Martínez, a la que ha podido ver por muy poco. Estando en peluquería, Daniel Schröder, el padre Samuel en la ficción, ha irrumpido provocando la emoción de Rosario al verle: "Eres más guapo en persona". Mientras, Andrea del Río se sorprendía al ver que la seguidora se dirigía a ellos por su nombre real y no por el de sus personajes: "Te has aprendido todos nuestros nombres". Han quedado encantados con todos los intérpretes. Sin embargo, a Juan Antonio le ha hecho especial ilusión conocer a Guillermo Serrano y ver que es totalmente diferente a su personaje: "El capitán acojona en la serie". Rosario y Juan Antonio pudieron hablar y conocer a casi todos los actores Foto: David Fernández / Edición: Marta García Por supuesto, ha conocido a los protagonistas de la serie, con los que han podido hacerse fotos. Pero la anécdota del día ha ocurrido al coincidir con Xavi Lock, mallorquín como Rosario y Juan Antonio, y casi vecinos: "Mi sobrino le conoce". Además, nuestra premiada ha querido decirle algo muy bonito a Arturo García Sancho: "Yo quiero que Manuel sea feliz, se merece ser feliz y enamorarse". Rosario y Juan Antonio vieron el ensayo de una secuencia en directo Foto: David Fernández / Edición: Marta García