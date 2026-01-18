El favorable diagnóstico sobre la salud mental de Ángela parecía haber terminado con la agonía de la joven. Sin embargo, Lorenzo no está dispuesto a renunciar tan fácilmente: Si Ángela está bien, pueden seguir adelante con la boda. ¿Paralizará Leocadia esta vez el enlace tras el consejo del psiquiatra?

En la zona del servicio, María Fernández y Carlo no están pasando por su mejor momento. El lacayo ha regresado, pero la primera conversación no ha sido como ninguno esperaba… No han logrado entenderse.¿Conseguirán arreglar sus diferencias aunque solo sea por el bien del hijo que esperan? Te dejamos un avance del capítulo del miércoles. ¡Tienes los anteriores disponibles en RTVE Play!

Avance del capítulo 759 del miércoles 21 de enero Jacobo se excusa ante Petra por haberle vendido la joya de Cruz a Leocadia. Lorenzo presenta ante el comandante a Ángela como su prometida y ella no tiene más remedio que fingir. Jacobo vuelve a estar mal con Martina... Adriano, harto, le aconseja que lo hable con ella. Manuel, Toño y Enora acuerdan no enseñarle todos los documentos al comandante. Pía tiende una encerrona a Carlo y María y ambos acaban discutiendo: lo único que tienen en común es que están enfadados con la doncella. Martina miente a Jacobo de nuevo: si está mal es porque no pasa demasiado tiempo con los bebés. Alguien ve a Teresa y Cristóbal teniendo un momento romántico. ¿De quién se trata? Alonso anuncia delante de toda la familia y el comandante una gran noticia: Curro deja de ser lacayo y será su secretario. La Promesa: Alguien descubre a Teresa y Cristóbal

Avance del capítulo 760 del jueves 22 de enero Alonso se reafirma en su decisión: Curro tendrá por fin un lugar digno en la familia. Carlo, finalmente, se compromete a intentar ser el padre que necesita el hijo de María. Pía les hace ver que tienen que anunciar su compromiso por el bien del bebé. Simona sigue preocupada por la boda de Toño y Enora, aunque Candela intenta ser optimista. Enora y Toño engañan al comandante, que sabe menos de lo que quiere aparentar… ¡Acusa a Manuel de estar ocultándole información del motor! Jacobo organiza un plan original para los niños y Martina, pero ella no deja de pensar en Adriano. Margarita revela a Curro que tiene una pista sobre la que trabajar para impedir la boda. ¿De qué se trata? La Promesa: Carlo se compromete a ser el padre que necesita el hijo de María MARTA GARCIA COMPANY MARTA GARCIA COMPANY

Avance del capítulo 761 del viernes 23 de enero Margarita no puede asegurar a Curro que su plan para impedir la boda de Ángela vaya a funcionar y revela que la persona con la que pretende contactar es… ¡el conde de Ayala! Enora, Toño y Manuel se defienden de las suspicacias de Rivero y salen airosos, por el momento... Enora mantiene que el comandante no sabe tanto como dice. Leocadia impone al mayordomo que la visite de noche en su alcoba... Alonso encarga a Curro su primer trabajo como secretario: cuantificar su deuda con la señora de Figueroa. El muchacho agradece a Ángela que le diera el empujón para salir del servicio, pero la tensión entre ellos continúa. María y Carlo no saben cómo anunciar su relación a sus compañeros. Para que la noticia no les coja desprevenidos, fingen gestos de cariño ante ellos. Martina termina admitiendo a Adriano sus sentimientos… ¡Lo echa de menos! A punto de besarse, los interrumpen Alonso y Ángela... La Promesa: Martina confiesa a Adriano sus sentimientos

Capítulo 757 del lunes 19 de enero La promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 757 Lorenzo sigue empecinado en la boda y exige una nueva fecha.... Ver ahora El comandante informa a Manuel de que no puede vender sus licencias hasta que él dé el visto bueno a su motor. Leocadia niega estar implicada en el asunto. Lorenzo sigue empecinado en la boda y exige a Leocadia y a Ángela una nueva fecha. La tensión entre Carlo y María va en aumento, hecho que no pasa desapercibido entre el servicio. Prudencio se presenta ante Simona y Candela, que lo reciben con reticencias por su aspecto. Tras visitar el refugio y conocer a Prudencio, Toño convence a las cocineras para que echen una mano. Martina propone a Jacobo un plan romántico y este le cuenta a Adriano que el beso con ese hombre los ha unido más. Vera rompe a llorar: la ausencia de Lope la está matando y sigue guardando un profundo rencor hacia Teresa. Ángela, desesperada con el tema de la boda, lo paga con Curro y le reprocha que no esté haciendo nada... Curro se planta ante Alonso: quiere recuperar su estatus y lo quiere ya. La Promesa: Manuel no puede vender las licencias