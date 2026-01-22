El emotivo momento de 'La Promesa' con María Fernández, Carlo y su bebé ¡No pararás de llorar!

Una noche de pasión ha cambiado por completo la vida de María Fernández y Carlo. Sin esperarlo, ese encuentro íntimo les ha unido como nunca hubieran imaginado: ¡están esperando un hijo! Aunque en un principio no fue fácil, doncella y lacayo parece que han conseguido arreglar sus diferencias y comenzar una nueva etapa juntos. ¡Te contamos todos los detalles de este momento de ‘La Promesa’!

Las dudas de María Fernández La vida de María Fernández dio un giro de 180 grados tras descubrir que se había quedado embarazada. Tras disfrutar en la verbena, terminó compartiendo un momento íntimo con Carlo, un mozo del pueblo. Sin esperarlo, ese encuentro cambiaría su vida para siempre: ¡estaba esperando un bebé! Cuando se enteró de la noticia, no supo cómo reaccionar. Pía fue la primera persona en descubrir lo que ocurría y no dudó en mostrar su apoyo a la joven en todo momento. Al fin y al cabo, ella también había pasado por lo mismo. La pregunta que no paraba de aparecer en la cabeza de María Fernández era: ¿y ahora qué? María Fernández toma una drástica decisión sobre su embarazo en 'La Promesa' Andrea San Juan

Carlo descubre la verdad De forma inesperada, Carlo – el padre del hijo que espera María - se convirtió en el nuevo lacayo de ‘La Promesa’. A pesar de haberlo intentado en varias ocasiones, María aún no se había lanzado a confesarle la verdad. Sin embargo, este escuchó una conversación que la doncella estaba manteniendo con Pía… ¿Su reacción? No se esperaba para nada lo ocurrido y, en un primer momento, solo le salió huir de la situación. Intentaba evitar a María en todo momento, incluso llegó a pasar una temporada fuera del palacio de los Luján. Finalmente, Pía y Samuel – que también conocía la situación actual de María Fernández - lograron que volviera y, ahora sí, era el momento de mantener la conversación que tenía pendiente con la madre de su hijo.

“No te voy a dejar sola” María Fernández y Carlo nos han regalado un momento realmente mágico. Gracias a una encerrona de Pía, han podido mantener la conversación que tanto esperábamos y, por fin, arreglar sus diferencias. La doncella ha dado el primer paso: “Debería disculparme por como te he tratado desde que has vuelto”. Carlo ha asumido que él tampoco ha actuado de la forma correcta: “Entiendo por qué reaccionaste así. Me escapé como un cobarde cuando me enteré que estabas esperando un hijo mío”. Ambos están de acuerdo en que el bebé no puede verse afectado por la situación, deben velar por su bien. Por ello, Carlo ha tomado una decisión: “Si tú quieres, yo estoy dispuesto a hacerme cargo del bebé. Puedes contar conmigo. No sé si voy a ser un buen padre porque hasta hace dos días ni siquiera lo había pensado. Te prometo que voy a hacer todo lo que esté en mi mano. No te voy a dejar sola”, ha prometido el lacayo. ¡Es el paso que María Fernández necesitaba! Ahora, la pregunta es: ¿se lo comunicarán al resto del servicio? ¿Y a la familia Luján? ¿Cómo reaccionarán? ¿Acabará la pareja enamorándose? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza la trama.