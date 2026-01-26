¿Se irá Martina de 'La Promesa'? Jacobo sorprende a todos con esta propuesta

Desde que Adriano y Martina se besaran, nada ha vuelto a ser igual en su relación. El joven le ha hecho saber a la Luján sus sentimientos, y ella finalmente le ha confesado que le echa de menos. Aun así, su amor sigue siendo imposible: él está casado con Catalina y ella comprometida con un Jacobo que ha hecho una propuesta a Martina que podría alejarla de La Promesa, los bebés y Adriano. ¿Quieres saber de qué se trata y cuál es su respuesta? ¡Te contamos todos los detalles!

Un amor imposible Los dos disfrutan mucho juntos cuidando de los bebés. Al final el roce ha hecho el cariño y a Adriano cada vez le cuesta más ocultarlo. "Sabes, ayer me pasó una cosa", empieza diciéndole el joven a Martina tras intentar dormir a los pequeños: "Me pasó que quería besarte, y yo creo que tú también lo hubieses querido". La Luján afirma con la cabeza, pero cree que lo mejor es olvidar ese momento, pues igual no tendría que haberle dicho que le echaba de menos. Es entonces cuando Adriano y Martina se enzarzan en una pequeña discusión sobre cómo tienen que actuar. Él no cree que deban callar lo siente, mientras que ella dice que no pueden dejarse llevar por esos sentimientos. Pero el marido de Catalina no está dispuesto a vivir una farsa: "Si ambos nos dejamos llevar es porque sentimos lo mismo, porque es muy fuerte". "Y está claro que es imposible, completamente imposible, así que lo mejor es que sigamos siendo lo que éramos antes amigos", termina diciendo Martina. Sin embargo, Adriano lo tiene claro: "Yo no quiero ser tu amigo". 01.58 min La Promesa - Adriano a Martina: "Yo no quiero ser tu amigo"