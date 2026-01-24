¿Está perdiendo Leocadia su poder en 'La Promesa'? ¡Vota en nuestra encuesta!

La situación de Leocadia en La Promesa ya no es la que era. Hasta hace nada, tenía a todos comiendo de su mano, especialmente al marqués, pero desde que Manuel se diera cuenta de su engaño en la empresa de motores de avión, sus apoyos han ido reduciéndose poco a poco. El último en desconfiar de ella ha sido don Alonso, devolviendo a Curro a la familia Luján. ¿Está perdiendo Leocadia su poder en palacio? ¡Te contamos los últimos acontecimientos para que puedas votar en nuestra encuesta de RTVE Play Participa!

El marqués se enfrenta a Leocadia Después de anunciar que Curro dejaba de ser lacayo para empezar su nuevo cargo como secretario personal del marqués, Leocadia exige a don Alonso una explicación, pero este la interrumpe de inmediato para anunciarle que ha decidido sacar al joven del servicio porque ha dejado de confiar en ella. El Luján la acusa de no haber cumplido su palabra y de haberle hecho creer que había hablado con el duque de Carvajal y Cifuentes cuando no era cierto. Leocadia intentó justificarse diciendo que nunca prometió llamarlo y que simplemente anticipó su reacción, pero el marqués ya no quiere escuchar explicaciones ni que ella intervenga más en el asunto, lo que deja a la mujer profundamente molesta y desplazada. Ante la pérdida de confianza y poder, Leocadia le recuerda a Alonso todo lo que hizo por la familia Luján en sus peores momentos económicos, reprochándole que ahora, con la mejora de su situación gracias a su hijo, ya no la necesita. Sin embargo, el marqués se mantiene firme: le agradece su ayuda pasada y reafirma su compromiso de saldar la deuda económica, pero deja claro que Curro no forma parte de ese acuerdo porque es su hijo. 03.13 min La Promesa - Alonso, tajante con Leocadia: "He dejado de confiar en ti"

Alonso quiere saldar la deuda con Leocadia En su primer día como secretario personal de su padre, Curro ya tiene un trabajo muy importante: "Para empezar, quiero hacer un encargo delicado. Quiero que cuantifiques nuestra deuda con Leocadia. No es un secreto que nos ha ayudado mucho". Alonso y su hijo recuerdan la época en la que todos los nobles dieron la espalda a los Luján tras la encarcelación de Cruz. "En ese tiempo, Leocadia sufragó los gastos de palacio. La Promesa se mantuvo en pie gracias a ella, y ahora quiero que cuantifiques exhaustivamente cada céntimo que nos dio para devolvérselo inmediatamente". Un primer trabajo para Curro como secretario que le va a llevar un tiempo. Para ello, tiene que cuantificar los gastos que le supuso a Leocadia recuperar los cuadros, esculturas y todas las cosas que se tuvieron que empeñar en su momento y más tarde ella recuperó. Pero el marqués de Luján vuelve a ser claro: "Quiero saldar mi deuda, que no le debamos nada de nada". 03.49 min La Promesa - Alonso quiere saldar la deuda con Leocadia