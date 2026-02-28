La UE advierte contra "cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones" en Irán tras los ataques de EE.UU. e Israel

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han hecho un llamamiento a "prevenir cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones o socavar el régimen mundial de no proliferación" tras el bombardeo a Irán por parte de Israel y Estados Unidos.

"Los acontecimientos en Irán son muy preocupantes. Seguimos en estrecho contacto con nuestros socios en la región", han señalado ambos líderes europeos en un comunicado conjunto, añadiendo que "es de vital importancia garantizar la seguridad nuclear".

Von der Leyen y Costa han reafirmado su "firme compromiso con la salvaguardia de la seguridad y la estabilidad regionales" a la vez que han asegurado que tomarían "todas las medidas necesarias para garantizar que los ciudadanos de la UE en la región puedan contar con nuestro pleno apoyo" en coordinación con los Estados miembros de la Unión Europea (UE).

Asimismo, han reiterado que la UE ha adoptado "amplias sanciones en respuesta a las acciones del régimen asesino de Irán y de la Guardia Revolucionaria" —a la que la pasada semana incluyeron formalmente en la lista de organizaciones terroristas del bloque comunitario— "y ha promovido constantemente los esfuerzos diplomáticos destinados a abordar los programas nucleares y balísticos mediante una solución negociada".