La UE advierte contra "cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones" en Irán tras los ataques de EE.UU. e Israel
- Von der Leyen y Costa han reafirmado su "firme compromiso con la salvaguardia de la seguridad y la estabilidad regionales"
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han hecho un llamamiento a "prevenir cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones o socavar el régimen mundial de no proliferación" tras el bombardeo a Irán por parte de Israel y Estados Unidos.
"Los acontecimientos en Irán son muy preocupantes. Seguimos en estrecho contacto con nuestros socios en la región", han señalado ambos líderes europeos en un comunicado conjunto, añadiendo que "es de vital importancia garantizar la seguridad nuclear".
Von der Leyen y Costa han reafirmado su "firme compromiso con la salvaguardia de la seguridad y la estabilidad regionales" a la vez que han asegurado que tomarían "todas las medidas necesarias para garantizar que los ciudadanos de la UE en la región puedan contar con nuestro pleno apoyo" en coordinación con los Estados miembros de la Unión Europea (UE).
Asimismo, han reiterado que la UE ha adoptado "amplias sanciones en respuesta a las acciones del régimen asesino de Irán y de la Guardia Revolucionaria" —a la que la pasada semana incluyeron formalmente en la lista de organizaciones terroristas del bloque comunitario— "y ha promovido constantemente los esfuerzos diplomáticos destinados a abordar los programas nucleares y balísticos mediante una solución negociada".
España aboga por "desescalada y diálogo"
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado la acción militar unilateral de EE.UU. e Israel en Irán porque "contribuye a un orden internacional más incierto y hostil". "Exigimos la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional. Es hora de retomar el diálogo y alcanzar una solución política duradera para la región", ha subrayado en la red social X.
En el mismo sentido se ha pronunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien ha subrayado que "desescalada y diálogo son la vía para la paz y estabilidad".
Además, Albares ha hablado con sus homólogos de Arabia Saudí, Catar, Turquía, Jordania y Egipto, a quienes ha trasladado el firme compromiso de España con la paz y la estabilidad regional.
Mientras, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En un mensaje en su cuenta de X ha dicho que el "la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán tiene graves consecuencias para la paz y la seguridad internacionales".
"La escalada actual es peligrosa para todos. Debe cesar. El régimen iraní debe comprender que ya no le queda otra opción que entablar negociaciones de buena fe para poner fin a su programa nuclear y balístico, así como a sus acciones de desestabilización regional", ha añadido Macron.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los líderes "a elegir el difícil camino del diálogo en lugar de la absurda vía de la destrucción". "El mundo observa y espera que la sensatez prevalezca sobre las armas", ha escrito su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en su cuenta de X.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han lanzado este sábado una amplia campaña conjunta "para debilitar de forma sistemática el régimen terrorista iraní y eliminar las amenazas existenciales contra el Estado de Israel", ha anunciado el Ejército israelí en un comunicado.
Esta operación, denominada "Furia Épica" por Washington y "Rugido del León" por Tel Aviv, se produce tras varias semanas de negociaciones nucleares entre EE.UU. e Irán, que han estado marcadas por una continua amenaza militar por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.