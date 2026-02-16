Así es Ciro Aldana de Luján, el nuevo personaje de 'La Promesa'

Tenemos nuevo huésped en La Promesa: Ciro Aldana de Luján. Se ha presentado en palacio sin previo aviso, pero Alonso ha recibido a su sobrino con los brazos abiertos. Y permanecerá un tiempo en La Promesa. ¿Qué secretos esconderá este personaje? ¿Cuál será su relación con el resto de la familia Luján? ¡Te contamos todo lo que sabemos!

El joven se ha presentado en palacio sin avisar, pero Alonso está encantado con su presencia: “Bienvenido, esta es tu casa”. El sobrino del marqués de Luján no está pasando por su mejor momento tras el fallecimiento de su madre, Genoveva : “Estábamos desmontando las cosas de mi madre del viejo palacete para iniciar las obras de la reforma y me invadió la tristeza ”. Alonso entiende perfectamente los sentimientos de Ciro. Él también echa mucho de menos a su hermana: “Aquí siempre te vamos a recibir con los brazos abiertos”.

¿Qué sabemos del nuevo huésped?

El joven se quedará durante una temporada en La Promesa. Él asegura que solo serán unas semanas: lo que duren las obras de su palacio. Pero ya sabemos lo cómodas que son las estancias de La Promesa… Los recuerdos con su madre inundan los pensamientos de Ciro. Además, su mujer no puede acompañarle en estos duros momentos. Ni siquiera pudo asistir al entierro de Genoveva. ¿La razón? Su propia madre andaba al borde de la muerte. Afortunadamente, parece que está mejorando, pero su mujer debe continuar con sus cuidados.

También hemos descubierto la poca relación – por no decir nula – que comparten Ciro y Alonso. Las desavenencias del marqués de Luján y su hermana impidieron que tío y sobrino compartieran momentos felices juntos. Simona y Candela conocieron hace muchos años a Ciro: “De jovencito era guapo, serio, observador... Estaba siempre detrás de don Manuel”, confiesa Simona. Candela asegura que era por envidia. Finalmente, ya que Manuel no le hacía caso, acabó acercándose a Tomás.

La familia Luján se ha reunido al completo para dar la bienvenida al nuevo huésped. Ciro se ha puesto al día con todos ellos: el compromiso de Curro y Ángela, la marcha de Catalina, el viaje de Martina y Jacobo… Manuel no se ha pronunciado y ha sido el propio Ciro el que se ha dirigido a él: “En esta mesa viaja todo el mundo menos tú, Manuel”. Al heredero del marquesado le ha pillado totalmente desprevenido: “Como en casa en ningún sitio, prefiero quedarme en La Promesa”.

04.04 min La Promesa: La familia Luján da la bienvenida a Ciro

¡Bienvenido Ciro! ¿Con qué nos sorprenderá este nuevo personaje? ¿Qué secretos guarda? Porque, como ya sabemos, todos y cada uno de los invitados de este palacio tienen algo que ocultar. ¡Muy atentos a los próximos capítulos de La Promesa!