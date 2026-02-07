¿Por qué se fue Lope de 'La Promesa'? Toda la verdad sobre la marcha del cocinero

La situación en el servicio de La Promesa es cada vez más tensa. Los criados, azuzados por Vera, están en pie de guerra contra Teresa, y el señor Ballesteros no aguanta más los malos comentarios hacia el ama de llaves. Por eso, ha instado a la señorita Villamil a confesar la verdad a la doncella sobre su novio. Lope no se fue porque fuera despedido por el mayordomo, si no que hay un secreto detrás de todo, y es hora de salga a la luz para frenar los ataques de Vera. ¿Quieres sabes qué ha sido del cocinero de La Promesa? ¡Te contamos todos los detalles!

Teresa confiesa la verdad de Lope

Decidida a traicionar la confianza de su amigo, Teresa hace llamar a Vera y no para echarle otra regañina, sino para contarle que Lope no se fue por su culpa ni por la del señor Ballesteros: "Los señores no tuvieron nada que ver con eso. Lope se marchó porque quiso. Lo que pasa es que no tuvo el valor de enfrentarse a ti y contarte la verdad".

En ese momento, Teresa recuerda cómo Lope le pedía un favor días después de la "no boda" de Ángela y el capitán: "Necesito que hables con el señor Ballesteros. Necesito que le convenzas de que me despida". Acto seguido, el lacayo se dispuso a contarle a su amiga que el día de la boda de don Lorenzo vino alguien de parte de una de las familias más influyentes de este país, y le ofreció el puesto de jefe de cocinas de su casa.

Desde lo de Madame Madame Cocotte no habían parado de llegarle ofertas para trabajar en las casas más ilustres del país, incluso para cocinar en los mejores restaurantes del país, pero él había rechazado todas, y solo había un motivo para ello: "Por Vera, porque la prometí que no me movería de aquí sin ella".

Sin embargo, esta es una oportunidad única para Lope, que no es capaz de rechazar, y pues no está a gusto con su situación en La Promesa: "¿De qué me ha servido lo de Madame Cocotte?". Más allá de las felicitaciones y de que le hayan encargado un banquete de bodas, el sigue siendo un lacayo en el palacio, y no cree que vaya a volver a las cocinas de manera permanente. Pero si acepta la oferta, su situación sí puede cambiar y volver a ser cocinero: "Si todo sale como yo espero, le podré ofrecer a Vera la vida que sí se merece".

Teresa le insta a hablar con ella y contarle la verdad, pero Lope le recuerda la promesa que hizo y que Vera no entendería que quisiera marcharse: "La única manera de que se resigne a que estemos separados es que no tenga más remedio que marcharme. Por eso necesito que me despidáis", le termina diciendo a su amiga, que finalmente, accede a ayudarle: "Está bien, hablaré con el señor Ballesteros, pero no puedo asegurarte que se preste a hacerlo".

Tras darle las gracias, Lope se dispone a abandonar el despacho de Teresa, pero antes esta le hace una pregunta sobre quién es la persona tan importante que le quiere en sus cocinas, y por su reacción, no esperaba que fuera don Lisandro de Carvajal y Cifuentes. Un relato al que Vera no es capaz de reaccionar y se marcha sin pronunciarse.