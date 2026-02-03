¡Momentazo en 'La Promesa'! Manuel pide a Leocadia que se marche del palacio

En el capítulo 767 de La Promesa hemos visto a un Manuel disfrutando de su momento de gloria. Tras descubrir que tras la investigación del supuesto comandante Rivero estaba Leocadia, el joven le ha hecho saber a la mujer que conoce toda la verdad, y para no desvelar un escándalo de ese calibre, solo le ofrece una salida digna: ¡que ella se marche! ¿Quieres saber cómo ha sido el momento? ¡Te contamos todos los detalles!

Manuel vuelve a enfrentarse a Leocadia Manuel se presenta ante Leocadia y de manera irónica se preocupa por su bordado. Es entonces, cuando le comunica que el comandante Rivero ya se ha marchado, una información que sorprende a la mujer: "¿Se ha marchado sin despedirse?". El hijo del marqués le explica que le daría vergüenza que le vieran con un ojo amoratado, algo que deja a Leocadia perpleja: "Ah, le di un buen puñetazo". Leocadia finge sorprenderse, lo que provoca la sonrisa de Manuel: "Qué gran actriz se ha perdido el arte dramático. Aunque yo, esta última representación la colocaría en el género bufo". La mujer, empieza a incomodarse, y se defiende alegando que no tiene por qué aguantar sus groserías, pero Manuel tenía un as más en la manga. "Entonces, supongo que no querrá leer la confesión de su supuesto comandante. Es muy interesante, a mí me ha encantado la parte en la que habla de cómo contactó con él y lo que le pagaba por hacerse pasar por militar. Todo está aquí, de su puño y letra", dice el heredero, unas palabras que llaman la atención de Leocadia, que se gira para corroborar la autenticidad de esa carta: "No me voy a arriesgar a que la rompa. Me basta con que sepa que tengo pruebas contra usted".