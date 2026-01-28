Leocadia se interpone de nuevo en el éxito de Manuel en 'La Promesa'

La empresa de Manuel, después de muchos obstáculos, parecía estar consiguiendo los beneficios que se merece. El heredero, Toño y Enora están trabajando mucho para ello. Inesperadamente, un comandante del Ejército se ha presentado en palacio buscando a Manuel. Su orden ha sido clara: todo material debe pasar una inspección. Esta situación paraliza la empresa del heredero del marquesado. La pregunta es: ¿quién está detrás de esta repentina llegada? Hemos descubierto la verdad: ¡Leocadia! Te contamos todos los detalles de este momento de ‘La Promesa’.

La llegada del comandante El comandante Rivero ha llegado a La Promesa repentinamente y con una orden muy clara: “Todos los materiales y productos de esas empresas que trabajan para el Ejército tienen que recibir primero nuestra aprobación”. Manuel no estaba al tanto de ello. A partir de ahora, el heredero del marquesado no podrá hacer ningún movimiento hasta que el material no pase la inspección del comandante Rivero. ¡No puede ser! 02.56 min La Promesa: Rivero paraliza la empresa de Manuel De esta forma, Rivero ha dejado en jaque a la empresa de Manuel. Toño y Enora sospechan de su repentina llegada y sus peticiones… “¿Quién se supone que ha enviado a ese comandante? ¿Por qué aparece cuando las cosas parecía que iban bien? ¿No tendrá doña Leocadia nada que ver con todo esto?”, se preguntaba Toño. Manuel no tiene la certeza, pero está convencido: ¡lo descubrirá!

Leocadia y Rivero, compinchados Es normal que Manuel, Toño y Enora sospecharan de la implicación de Leocadia en la llegada del comandante Rivero. ¡Y estaban en lo cierto! La señora de Figueroa no ha tardado en presentarse en la habitación del recién llegado pidiendo un informe de todos los avances. El comandante, mostrando un claro nerviosismo, ha informado a Leocadia: “Todo está saliendo como usted quería. Creo que voy cumpliendo con su encargo”. La señora de Figueroa no está contenta con sus servicios: “¿Tengo que recordarle que por mucho que se ponga ese traje usted no es militar? Debe restringir las visitas a la planta noble de esta casa. No puede permitirse ni un solo error”. Leocadia teme que Lorenzo pueda descubrir en un renuncio al comandante. ¿Descubrirá Manuel el plan de Leocadia? ¿Acabará la señora de Figueroa con la empresa de heredero del marquesado? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza la trama.