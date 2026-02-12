El gran momento de Alonso en 'La Promesa' que saca una sonrisa a todos menos a Leocadia y Lorenzo

Ángela y Curro han dado el paso definitivo anunciando a toda la familia Luján su compromiso. Tal y como esperábamos, Leocadia y Lorenzo no se han tomado nada bien esta noticia y no han dudado en recriminar a la pareja su actuación. Sin embargo, Alonso ha salido en defensa de Curro y Ángela sin dudarlo. ¡Así ha sido este emotivo momento de ‘La Promesa’!

La pedida más romántica Margarita ha complido su palabra y ha conseguido frenar la boda de Ángela y Lorenzo. ¿Cómo? Nos ha descubierto el gran secreto del capitán de la Mata: ¡tiene un hijo bastardo! Gracias a este chantaje, los jóvenes podrán vivir su amor libremente. Curro no quiere perder ni un minuto más y ha decidido dar el gran paso: pedir matrimonio a Ángela. Durante la fiesta organizada por don Pedro de Artiaga, se ha arrodillado ante su amada y le ha propuesto pasar el resto de su vida juntos. Ángela, no ha dudado: “Sí, quiero”. Nos vamos de boda en 'La Promesa': ¡Curro y Ángela, prometidos! Andrea San Juan

El anuncio Los jóvenes, ilusionados con este próximo paso, no están dispuestos a pisar el freno. Por ello, han decidido hacer público su compromiso. Ángela, haciendo caso omiso a su madre, se ha puesto el anillo de compromiso sin miedo a cualquier represalia. La joya no ha pasado desapercibida por parte del capitán de la Mata, que no ha dudado en preguntar a la joven en mitad de una comida familiar. Curro, esperando ansiosamente este momento, se ha levantado y ha hecho públicas sus intenciones: "Quería anunciarles oficialmente, que Ángela y yo tenemos la intención de casarnos a la mayor brevedad posible".

Alonso defiende a la pareja Lógicamente, el anuncio ha provocado las reacciones de todos y cada uno de los miembros de la familia Luján. Lorenzo ha sido el primero en reaccionar. De forma negativa, por supuesto. “No sé cómo tienes el cuajo de pedirme que evite un escándalo. Aquí todos te toman por el pito del sereno”, recrimina el capitán a Alonso. El marqués de Luján no está dispuesto a que Lorenzo siga manteniendo ese comportamiento en su casa. Leocadia, aunque ya era consciente de lo que ocurría, no esperaba que la pareja fuera a contraer matrimonio tan rápido. No ha dudado en mostrar, una vez más, su completo desacuerdo con esta decisión: “Definitivamente, habéis perdido el juicio”. A pesar de los reproches, Curro y Ángela seguirán adelante: “Imaginaba que el anuncio de nuestro compromiso levantaría ampollas, pero albergaba la esperanza de que trajera felicidad e ilusión. Mantener nuestra relación en secreto solo ha traído desgracias y sufrimiento. ¿No es de justicia que por fin se nos reconozca?”, ha reclamado Curro. Manuel ha sido el primero en reaccionar: “Cuentas con todo mi apoyo”. Adriano y Jacobo se han sumado a las palabras del heredero del marquesado. Era el momento de que Alonso se pronunciara y así ha sido: “Contáis con mi bendición para casaros cuando queráis. Estoy seguro de que vais a hacer las cosas bien”. ¡Ese es nuestro marqués de Luján!