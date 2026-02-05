Curro da el paso definitivo con Ángela en 'La Promesa': “¿Quieres casarte conmigo?”

La colaboración de Margarita ha sido clave para frenar la boda de Ángela y Lorenzo. La madre de Martina conoce uno de los mayores secretos del capitán y su chantaje ha surtido efecto: ¡ha cancelado el enlace! Ante esta gran noticia, Curro no está dispuesto a perder más el tiempo y ha dado el paso definitivo: ¡pedir matrimonio a Ángela! Te contamos todos los detales de este emotivo momento de ‘La Promesa’.

El chantaje de Margarita El regreso de Margarita ha marcado un antes y un después en La Promesa. Prometió a Curro hacer todo lo posible por impedir la boda de Ángela con el capitán. ¡Y así ha sido! ¿Cuál era su plan? Gracias a Ayala, Margarita ha podido destapar uno de los mayores secretos de Lorenzo – por no decir el mayor – y no ha dudado en utilizar esta información a su favor. “Si no renuncias a casarte, me veré obligada a contarles a todos tu secreto. ¿Cómo reaccionara la buena sociedad cuando se entere de que el conde de la Mata, el capitán del glorioso Ejército español, no solo pasó por ser el padre del bastardo de otro, si no que tiene su propio bastardo?”, ha revelado Margarita. La cara del capitán de la Mata al escuchar estas palabras ha cambiado por completo y, aunque lo ha negado desde el principio, Margarita tenía las pruebas necesarias para demostrarlo. El as en la manga de Margarita en 'La Promesa': ¡Descubre el gran secreto de Lorenzo! Cristina Barco

La cancelación de la boda El chantaje de Margarita ha funcionado. Durante una cena como otra cualquiera en palacio, Lorenzo – presionado por Margarita – ha terminado cediendo: “Quiero comunicar oficialmente que tengo intención de romper mi compromiso con Ángela". Las caras de sorpresa y alegría por parte de toda la familia no se han hecho esperar. Curro y Ángela no pueden creer que, después de tantos intentos, por fin han conseguido su objetivo. ¡Gracias, Margarita! Lorenzo soprende a todos en 'La Promesa' y ¡no habrá boda! Cristina Barco

Curro da el paso definitivo Tras la anulación del compromiso de Ángela y Lorenzo, llegaba el momento de celebrar. Aprovechando la fiesta organizada por don Pedro de Artiaga, Curro ha decidido dar el paso definitivo. Martina ha sido la primera en descubrir las intenciones del muchacho: “Te quiere tanto o más de lo que tú la quieres a ella, así que no tienes nada que temer. Os lo merecéis muchísimo”. Curro se ha sincerado totalmente con Martina: “Ella me completa. Cuando su piel roza la mía, mi corazón se acelera y me hace sentir vivo. Quiero una vida con ella”. Estas palabras han hecho reflexionar a Martina… 03.35 min La Promesa: Curro desvela a Martina sus intenciones con Ángela Ahora sí, llegaba el momento de la verdad: “Me gustaría que estuviéramos a solas tú y yo”, aseguraba Curro. Aún así, estaba dispuesto a dar el gran paso. Se ha arrodillado ante ella y ha pronunciado las palabras mágicas: “Ángela, ¿quieres casarte conmigo?”. ¿Aceptará la muchacha casarse con él? ¿Serán felices de una vez por todas? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir la respuesta.