Lorenzo soprende a todos en 'La Promesa' y ¡no habrá boda!
- Presionado por Margarita, el capitán de la Mata ha tomado finalmente esta decisión
- Todos los contenidos relacionados con La Promesa los tienes en RTVE Play
Cuando Margarita dijo a Curro que iba a impedir esa boda, no todos estaban seguro de que pudiera hacerlo, ni si quiera ella misma. Pero la cuñada del marqués es una mujer de armas tomar, capaz de aliarse con su propio enemigo para conseguir lo que quiere. Y así ha sido como ha conseguido que Lorenzo anule su compromiso con Ángela. Solo le han bastando tres personas: la baronesa de Grazalema, el conde de Ayala y un hijo bastardo. ¿Quieres ver cómo se lo ha contado a toda la familia? ¡Te contamos todos los detalles y no te pierdas el vídeo que abre la noticia!
Margarita descubre el secreto del capitán
Un personaje como el de Lorenzo de la Mata es normal que tenga muchos enemigos después de todos los asuntos turbios en lo que se ve involucrado. Lo que no esperábamos era que, después del trato que le ha dado a Curro como hijo del marqués, pasara de ser el padre del bastardo de otro, a tener su propio bastardo. Sí, el capitán tiene un hijo fuera del matrimonio llamado Benito Meléndez y vive en Granada con su madre, a la que paga 1000 pesetas al año.
Una información Margarita ha conseguido a través de la baronesa de Grazalema y el conde de Ayala, y con la que ha amenazado al capitán: su secreto seguiría siéndolo siempre y cuando cancelara su compromiso con Ángela. Y finalmente, parece que llegó a meterle el miedo en el cuerpo a Lorenzo.
Lorenzo anula la boda con Ángela
Después de días negándose a sentarse en la misma mesa que Leocadia de Figueroa, a todos extrañó que aceptara la invitación para cenar con la familia. Claro que, Margarita no quería perderse lo que iba a suceder en ella.
Manuel, Curro y el resto de los Luján se alegran mucho de tener de nuevo en la mesa a su tía, y tras hablar sobre el viaje de Martina y Jacobo, "la naranjera", como es llamada por Leocadia toma la palabra dirigiéndose a Lorenzo: "Lo que no me iba a imaginar yo es que el capitán iba a estar tan callado esta noche, sobre todo porque me había dicho que se alegraba de que estuviera porque tenía algo muy importante que comunicarle a la familia".
Con estas palabras, todos quedan extrañados al conocer que el conde de la Mata tiene algo que decir, pero lo cierto es que este se ve obligado a exponer cuáles son sus intenciones. "Bien, ya que estamos todos no veo motivo para postergarlo más", dice tras dar un sorbo a su copa y coger aire: "Quiero comunicar oficialmente que tengo intención de romper mi compromiso con Ángela".
Todos quedan sorprendidos por su declaración, pues no saben si está hablando en serio o será una patraña más del capitán como ya hizo cuando le daban el 25% de La Promesa y terminó rompiendo el acuerdo. La más impactada por la noticia es Leocadia, que no sabe si se trata o no de una buena nueva para sus objetivos o no.
¿Dará explicaciones Lorenzo sobre los motivos por los que ha decidido que no habrá boda? ¡No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa en La 1 y RTVE Play para descubrirlo!