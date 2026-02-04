Lorenzo soprende a todos en 'La Promesa' y ¡no habrá boda!

Cuando Margarita dijo a Curro que iba a impedir esa boda, no todos estaban seguro de que pudiera hacerlo, ni si quiera ella misma. Pero la cuñada del marqués es una mujer de armas tomar, capaz de aliarse con su propio enemigo para conseguir lo que quiere. Y así ha sido como ha conseguido que Lorenzo anule su compromiso con Ángela. Solo le han bastando tres personas: la baronesa de Grazalema, el conde de Ayala y un hijo bastardo. ¿Quieres ver cómo se lo ha contado a toda la familia? ¡Te contamos todos los detalles y no te pierdas el vídeo que abre la noticia!

Margarita descubre el secreto del capitán Un personaje como el de Lorenzo de la Mata es normal que tenga muchos enemigos después de todos los asuntos turbios en lo que se ve involucrado. Lo que no esperábamos era que, después del trato que le ha dado a Curro como hijo del marqués, pasara de ser el padre del bastardo de otro, a tener su propio bastardo. Sí, el capitán tiene un hijo fuera del matrimonio llamado Benito Meléndez y vive en Granada con su madre, a la que paga 1000 pesetas al año. Una información Margarita ha conseguido a través de la baronesa de Grazalema y el conde de Ayala, y con la que ha amenazado al capitán: su secreto seguiría siéndolo siempre y cuando cancelara su compromiso con Ángela. Y finalmente, parece que llegó a meterle el miedo en el cuerpo a Lorenzo.