Leocadia descarga su rabia con Julieta en 'La Promesa': ¡la respuesta deja atónita a la señora de Figueroa!

La intención de Leocadia siempre ha sido hacerse con La Promesa. Poco a poco lo estaba consiguiendo, hasta que Ciro ha trastocado todos sus planes. El marqués de Luján – gracias a la intervención de Margarita – ha decidido que su sobrino sea el encargado de la gestión de la finca. ¡Leocadia se ha quedado en fuera de juego! Conocemos a la señora de Figueroa y no va a quedarse de brazos cruzados. ¡Te contamos todo lo que está pasando con esta trama en la ficción!

Alonso cede la gestión a Ciro No es un secreto que Margarita y Leocadia no tienen buena relación y eso no va a cambiar. La madre de Martina no se siente cómoda en palacio y así se lo ha comunicado al marqués: “Cada vez se me hace más desagradable venir a La Promesa, así que voy a dejar de hacerlo. Leocadia no me deja otra opción que irme”. Ha aprovechado la ocasión para aconsejar a Alonso: “Creo que deberías retirarle el control de las tierras a Leocadia. Tiene que encargarse alguien con capacidades y que vele por tus intereses y los de tu familia”. Margarita ha propuesto un nombre: Ciro. El marqués ha recapacitado y ha decidido hacer caso a Margarita: Ciro se encargará de la gestión de la finca. No ha tardado en comunicárselo al muchacho: “¿Te interesaría encargarte de La Promesa mientras estés aquí? Te llevarías un porcentaje del beneficio de la cosecha. Necesito a alguien de confianza que sepa lo que hace”. El recién llegado no ha dudado: “Será un honor”. 02.35 min La Promesa: Alonso cede a Ciro la gestión de la finca Como esperábamos, Leocadia no se ha tomado nada bien la noticia, pero no ha podido hacer cambiar de opinión a Alonso: “Supuse que estarías conforme, esto siempre ha sido temporal. Lo apropiado es que al frente de la finca esté alguien que pertenezca a la familia Luján”, asegura.

El enfrentamiento con Julieta A pesar de las reticencias de Leocadia, el plan sigue adelante: Ciro se encargará de la finca. Para ello, es necesario realizar un trasvase de poder. Durante esta reunión, la señora de Figueroa ha descubierto un factor clave para ella: Ciro se llevará el 10%. ¡Ella no ganaba nada! Leocadia no ha tardado en recriminar al marqués la decisión, pero este ha sido claro: “Tú te ofreciste. A Ciro se lo pedí yo y debo compensarle por su trabajo”. Leocadia ha pagado su frustración con Julieta y le ha pedido marcharse junto a su marido lejos de La Promesa: “Use ese carácter suyo para convencer a su marido de que se marchen de vuelta a donde deberían estar”. La joven no se ha quedado de brazos cruzados: “Con el debido respeto, no creo que sea usted la que deba decirme lo que tengo que hacer. Y si me permite el comentario, su enemigo no es mi marido, así que no cargue contra él. La causa de su desazón la tiene el marqués y no Ciro. Quizá debería hablar con él para expresarle lo que siente en vez de buscar culpables equivocados”. Leocadia se ha quedado sin palabras ante la actitud inesperada – por lo menos para ella – de Julieta. ¿Tomará medidas en su contra? ¿Conseguirá recuperar el poder que tenía hasta ahora en La Promesa? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza la trama.