Julieta defiende sus ideales en 'La Promesa' y Ciro responde con agresividad

La bajada a las cocinas de Julieta ha supuesto un gran problema para Ciro. Leocadia y Lorenzo no han dudado en sumarse a la discusión – a favor del sobrino del marqués de Luján -. Ya a solas, marido y mujer han tenido una conversación bastante acalorada en la que Ciro ha intentado imponer su visión a Julieta de una forma agresiva. ¡Te contamos todos los detalles de este momento de La Promesa!

La discusión familiar Leocadia ha sido la encargada de advertir a Ciro sobre su esposa: “¿No le parece que haber tomado la costumbre de bajar a la zona de servicio para confraternizar con las cocineras y los criados rebasa todos los límites del decoro? Es un comportamiento impropio de una dama”. Estas palabras han encendido al sobrino del marqués. La señora de Figueroa, como no podía ser de otra forma, ha sacado el tema de la visita de Julieta a cocinas en medio de la comida familiar. Lorenzo – que no se pierde una – ha continuado la conversación: “¿Le ha entrado complejo de buena samaritana y por eso tiene que juntarse con los que son inferiores a usted?”. Julieta no podía creer que se le estuviera reprochando ese comportamiento y ha contestado resaltando sus valores: “Nadie es inferior a nadie”. Ante tales acusaciones, Ángela ha salido en defensa de la recién llegada. Y no ha sido la única: Martina y Curro también han confesado visitar la zona de servicio continuamente. Y, además, han dejado claro que lo seguirán haciendo, independientemente de lo que se les diga. 03.45 min La Promesa - Discusión familiar por el comportamiento de Julieta

Ciro pierde los papeles Tras la comida, Julieta ha iniciado un acercamiento con su esposo. Este ha respondido poniéndose a la defensiva: “Me has dejado en ridículo delante de mi familia”. ¡Eso es lo único que le importa! Esas no han sido – ni mucho menos - las intenciones de Julieta y, lejos de adoptar el mismo comportamiento que su esposo, no ha tenido ningún problema en disculparse con él. Ciro, sin embargo, ha mantenido su actitud: “¿Se puede saber desde cuando tienes vocación de criada? Sé amable con mi familia, no con esos andrajosos. Tenemos que comportarnos como quienes somos y acorde al círculo social al que pertenecemos”. Julieta tiene las ideas muy claras y unos valores totalmente diferentes a los de su esposo: “¿Quién te crees que somos? No somos nada. Solo somos un matrimonio normal y corriente. Llevas ‘Luján’ unido a tu nombre, pero este marquesado no te pertenece. Ni este palacio ni, mucho menos, su fortuna. Es más: sin mi dote tampoco podrías estar haciendo obras en esa casa familiar. ¡Así que baja esos humos!”. En este momento, Ciro no ha podido contener su ira y ha lanzado un vaso al suelo intentando imponer respeto. ¡Ha perdido totalmente las formas! Conocemos a Julieta desde hace poco tiempo, pero podemos decir que, a pesar del comportamiento de su marido, no dejará a un lado sus ideas. Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama. ¡Muy atentos!