Santos, conmocionado en 'La Promesa' tras la inesperada noticia: su madre ha fallecido

Santos ha recibido una inesperada noticia: ¡su madre ha fallecido! Cristobal ha sido el encargado de comunicar lo ocurrido al lacayo, pero no tenía mucha información. Lo único que saben es que se ha iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido. ¿Qué habrá ocurrido? ¿Cómo ha reaccionado Santos? ¿Y el resto del servicio? ¡Te contamos todos los detalles!

Santos comunica lo ocurrido La Guardia Civil ha irrumpido en la zona de servicio con una inesperada y trágica noticia: ¡la madre de Santos ha fallecido! Cristóbal ha sido el encargado de comunicar lo sucedido al lacayo. Este no puede creer lo que está escuchando y necesita saber qué ha pasado. Sin embargo, el mayordomo no tiene más detalles de lo ocurrido. Solo sabe que las autoridades han iniciado un proceso de investigación: “Toda información relativa al suceso es secreto de sumario”. Es pronto para sacar conclusiones, pero parece que la muerte de Ana no ha sido natural… Cristóbal ha invitado al lacayo a tomarse el día libre. Después de esta noticia, lo que necesita es descansar. Sin embargo, el lacayo ha pedido seguir trabajando: “Estoy bien. Si abandono mis tareas, eso puede afectar al buen funcionamiento del servicio. Simplemente necesito mantener la cabeza ocupada”. Santos ha decidido comunicar a sus compañeros la trágica noticia de una forma directa y conjunta. De esta forma, solo tendría que hablar una vez con todos: “Así no tendré que repetirlo veinte veces. Mi madre ha muerto y, antes de que lo pregunten, no sé nada más”. El lacayo ha intentado aparentar cierta tranquilidad ante sus compañeros. ¡No es bueno guardarse los sentimientos! 02.39 min La Promesa: Santos comunica al servicio la trágica noticia

El enfrentamiento con Vera Tras conocer la noticia, Vera ha propiciado un acercamiento con Santos: “¿Cómo estás? Supongo que estarás ansioso por tener noticias de lo que ha pasado”. El lacayo se ha puesto a la defensiva: “Ahora todos os preocupáis muchísimo por mí. ¡Qué irónico!”. Hace unos días, Santos intentó acercarse a la doncella y esta no quería saber nada de él. Ahora, el lacayo no quiere que se acerquen por pena: “¡Déjame en paz!”, ha gritado a Vera antes de marcharse. 01.32 min La Promesa: Vera propicia un acercamiento con Santos Todos conocemos a Santos y sabemos que se guarda los sentimientos para él. A pesar de ello, en este caso tendrá que terminar apoyándose en sus compañeros. ¿Qué le habrá ocurrido a Ana? ¿Lograran descubrir toda la verdad? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza la trama.