¿Qué es 'Cosas de palacio'? Todos los detalles del videopodcast de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje'

Lo estábamos esperando y al fin lo tenemos: ¡un videopodcast de La Promesa y Valle Salvaje! Cosas de palacio, que así se llama el nuevo formato que aúna las dos ficciones líderes de las tardes de La 1 y RTVE Play, llega este jueves para crear el crossover que todos queríamos. Actores de ambas series se juntan para charlar sobre sus experiencias personales y las tramas de sus personajes. Un programa por y para los fieles seguidores de las dos producciones televisivas.

Pero, ¿y si solo ves Valle Salvaje o La Promesa? No te preocupes, porque si eres fan de una de las series, querrás engancharte a la otra. Y las risas están aseguradas seas seguidor o no de las dos. ¿Quieres saber más sobre el nuevo formato de RTVE Play? ¡Sigue leyendo que te contamos todos los detalles de Cosas de palacio!

Un videopodcast para los fans de Valle Salvaje y La Promesa El principal atractivo de Cosas de palacio son sus invitados, actores de La Promesa y Valle Salvaje que comparten liderazgo en las tardes de La 1 pero que se conocen por primera vez -o no si hablamos de Marcos Orengo- y comparten impresiones de sus trabajos. Durante el programa, mantienen una conversación que nos permite conocerlos mejor como intérpretes, pero también aprender más sobre los personajes a los que dan vida, repasando las tramas de cada una de las series. Y no solo eso, también interactúan con los fans gracias a las preguntas que la audiencia envía. Arturo García Sancho, Elena Navarro y Marcos Orengo RTVE Pero Cosas de palacio, no solo une actores de una y otra serie, también juegan al "en tu casa o en la mía", viajando de un palacio a otro. Así, el programa será grabado unas veces en la Casa Grande o en la Casa Pequeña de Valle Salvaje, y otras en La Promesa. Esto nos permitirá conocer los entresijos del rodaje y ver las diferencias entre las dos épocas de las series.

La caja, la verdadera protagonista En Cosas de palacio no hay presentador. La verdadera protagonista del videopodcast es 'La caja', que lleva el hilo conductor del programa y que esconde todas las secciones, preguntas y retos. Los invitados desconocen el contenido de esa caja e irán descubriéndolo a medida que avance el episodio. Por eso, no habrá dos emisiones iguales. Cada Cosas de palacio será diferente gracias a sus secciones, algunas fijas y otras que irán variando con el programa. ¿Quieres conocerlas en exclusiva? "La caja" será la conductora de 'Cosas de palacio'

La entrevista ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a esto? ¿Con qué te identificas más de tu personaje? La primera sección de Cosas de palacio es "La entrevista". Los invitados al programa tendrán cada uno una tarjeta con preguntas para lanzarlas y que sus compañeros respondan. En este apartado, los actores contestarán a cuestiones relacionadas sobre su trabajo y las tramas de sus personajes, algo que nos permitirá conocerlos mejor.

La audiencia habla Aquí es donde los fieles seguidores de La Promesa y Valle Salvaje entran en Cosas de palacio, porque son ellos los que harán las preguntas a los invitados de cada programa. A través de RTVE Play Participa y las redes sociales de las series, los fans podrán enviar sus mensajes, que más tarde se seleccionarán y guardarán en 'La caja' para que los invitados respondan a las opiniones y cuestiones de la audiencia. ¿Ya tienes la tuya pensada? ¡No te olvides de dejarla aquí!

El juego En cada programa, los invitados se enfrentarán a un juego diferente. Por ejemplo, a "El objeto", donde los invitados encontrarán dentro de la caja uno o varios elementos relacionados con su trama actual o, incluso, que le recuerdan secuencias pasadas importantes para su personaje. Otro es "El diccionario", donde los actores deberán explicar el significado de palabras que están acostumbrados a escuchar en las series, como petimetre, cuita, somormuja, manduca o zarracatín. También tendrán que enfrentarse a retos como demostrar sus habilidades más secretas o hacer un intercambio de personajes. Y no solo eso: los actores también participan, y dejarán otra pregunta, juego o reto a los siguientes visitantes a Cosas de palacio. Una sección que, sin ninguna duda, dará mucho juego y seguramente provocará las risas de invitados y espectadores.