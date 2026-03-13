Â¿QuÃ© diferencia hay entre trabajar en 'La Promesa' y 'Valle Salvaje'? La respuesta de Marcos Orengo

Si alguien sabe de crossover entre las dos ficciones ese es Marcos Orengo. El actor comenzó su andadura en las series diarias con Servir y proteger, pero siempre será recordado por su interpretación de Feliciano en La Promesa donde dejó una de las muertes más lloradas de la televisión. Tras su paso por el palacio de Luján, el intérprete cruzó una puerta del tiempo para viajar al siglo XVIII y llegar hasta Valle Salvaje, donde en la actualidad da vida a Martín.

Por ese motivo, Marcos Orengo no podía faltar en el estreno de Cosas de palacio, el videopodcast que une a los actores de La Promesa y Valle Salvaje. El este primer episodio, ha estado con su compañera de rodaje Elena Navarro, mientras que de la otra ficción se ha reencontrado con Arturo García Sancho. Los tres han conversado sobre el trabajo del día a día de una producción diaria, los castings, como llegaron a la serie, la evolución de sus personajes y han respondido a las preguntas de la audiencia, lo que nos ha permitido conocer mejor a los tres artistas, además de saber cuál es la gran diferencia de trabajar en una serie u otra, y a quién elige Marcos Orengo: ¿Martín o Feliciano? ¿Quieres conocer la respuesta? ¡Te lo contamos!

La evolución de Martín Durante los 30 minutos del programa, los tres han charlado sobre la evolución de sus personajes, y cómo han ido cambiando desde que comenzaron la producción a la trama que viven ahora. Un gran cambio es especialmente de Martín, que "en muy poquito tiempo ha tenido mucho viaje". Marcos explica que el hermano de Matilde llegó a Valle Salvaje como una persona muy simpática, muy alegre, muy risueña, muy luminosa. Se fue del valle y al volver con toda esta traición que está viviendo ahora con respecto a su hermana, se ha convertido en una persona mucho más oscura". Eso está repercutiendo en la opinión de la audiencia, pues cuenta que le dicen que antes era muy luminoso y "se lo han cargado". Sin embargo, el defiende a su personaje alegando que todos pasamos por diferentes momentos: "Pero es que también nos pasa eso en la vida real. Pasas por circunstancias o fallece algún familiar tuyo, o simplemente tienes problemas Económicos o lo que sea que te esté pasando. En el momento que cambias, tu personalidad también cambia". 04.32 min Cosas de palacio - Así evolucionan los personajes Durante la conversación que "La caja" ha ido guiando a los tres actores, cuando han lanzado la pregunta de qué dirías a tu personaje, Marcos ha querido ser muy honesto con lo que le diría a Martín: "Que se piense un poco las cosas, que no tiene tanto conocimiento como el cree. Entonces hay cosas que le están viniendo de la vida, que le están sobrepasando y se está dejando llevar y está yendo a sitios en los que realmente él no quiere estar. Entonces, que se piense bien las cosas, que plante los pies en el suelo, que reflexione". ¿Será eso lo que termine haciendo el mozo de Valle Salvaje? 01.15 min Cosas de palacio - ¿Qué le dirías a tu personaje para el futuro?

Marcos tiene que elegir: ¿Martín o Feliciano? Si algo de su paso por La Promesa marcó a todos fue la muerte de Feliciano. Marcos Orengo recuerda que para él fue un regalo, es por eso que le cuesta responder a la pregunta de la audiencia de con cuál de los dos personajes se queda: "Es cierto que a Feliciano le tengo un cariño muy especial porque, sobre todo por cómo murió. Está mal querer un personaje por cómo muere, pero es que murió muy bien. No por mi interpretación, sino por cómo estaba escrito", explica el actor. Por otro lado, sobre Martín, le gusta mucho hacerle, por eso, prefiere esperar para responder: "Cuando acabe el personaje de Martín podré responder a esta pregunta". 02.34 min Cosas de palacio - Feliciano o Martín: ¿a quién prefiere Marcos Orengo?

La diferencia entre La Promesa y Valle Salvaje Marcos Orengo estuvo siete meses en La Promesa. "Siete meses en los que absorbí como una esponja y pude aprender muchísimo. Me llevo a todo el equipo con muchísimo cariño", explica el actor, que ya ha superado ese tiempo y capítulos Valle Salvaje, por lo que está capacitado para contar qué diferencia hay de trabajar en las dos series: "Siendo la misma productora, Bambú, de alguna manera, como que los equipos funcionan bastante parecido". El actor que dio vida a Feliciano y ahora lo hace con Martín cuenta que, en cuanto a dinámicas de rodaje, es todo bastante similar. "Luego se diferenciaría un poco más, quizás en el equipo, pero eso depende de cada persona. Depende de con quién te lleves mejor. Al final los equipos son dos equipos humanos completamente diferentes y te pueden generar unas cosas u otras". Sin embargo, Marcos destaca una gran peculiaridad que diferencia la grabación de Valle Salvaje a la de La Promesa: "Te diría que lo más diferente son los caminos que hacemos en el coche hasta la Pinilla". ¿Quieres saber todo lo que ha contado en el estreno de Cosas de palacio? Aquí tienes el episodio completo. Cosas de palacio Cosas de Palacio - Episodio 1 - Nuevos comienzos Arturo GarcÃ­a Sancho, Marcos Orengo y Elena Navarro charlan sobre trabajo, castings, la muerte de Feliciano... y una misteriosa caja.... Ver ahora