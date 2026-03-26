El tiempo hoy 26 de marzo en España: Cataluña y Comunidad Valenciana en aviso naranja por viento y oleaje

El jueves llega con clima inestable en el litoral de Cataluña y Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos naranja por vientos de hasta 100 kilómetros por hora en el Empordà de Girona, el sur de Tarragona y de 90 km/h en el norte de Castellón, así como por fenómenos costeros en estas mismas zonas.

Se esperan también rachas muy fuertes de viento en el Ebro y aledaños, Pirineos y norte de Baleares. También habrá posibles acumulados significativos de nieve en el extremo occidental del Pirineo, pudiendo afectar también a otras montañas del extremo norte.

Predominarán los cielos nubosos o cubiertos en el extremo norte peninsular y norte de Baleares, con precipitaciones, en general débiles, en el área cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica, Pirineo y Mallorca, también posibles de forma ocasional en el resto del archipiélago y litoral central de Cataluña.

Los cielos serán también nubosos en el entorno de la Ibérica y meseta Norte tendiendo a levantar, e intervalos nubosos en Alborán, Estrecho y sureste peninsular. La cota de nieve se situará en torno a 900/1.100 metros en el extremo norte, con posibles acumulados significativos en zonas de montaña más probables en el Pirineo occidental. En Canarias persistirá cierta inestabilidad, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en las islas montañosas; poco nuboso en general al sur de las mismas.