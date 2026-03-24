El tiempo hoy 24 de marzo en España: la AEMET prevé chubascos fuertes en las islas Canarias occidentales
- Se esperan rachas de viento muy fuertes en el Estrecho y heladas débiles en zonas montañosas del interior y los Pirineos
- Las temperaturas máximas subirán en la mitad norte, Comunidad Valenciana y Baleares, mientras que bajarán en Andalucía
Los restos de la borrasca Therese afectarán este martes a las islas Canarias occidentales. Allí, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) espera chubascos fuertes o muy fuertes, acompañados de tormenta y granizo. También prevé rachas de viento muy fuertes en el Estrecho.
En la Península, predominará la estabilidad con cielos poco nubosos. Se registrarán nubes altas en la mitad norte y algunas nubes de evolución en el suroeste. En el sureste y en Baleares habrá intervalos de nubes bajas durante la mañana. Son posibles lluvias débiles en el litoral del mar de Alborán, así como en Ceuta y Melilla. Además, se prevén nieblas matinales en el interior de Galicia, en el País Vasco y en las mesetas.
Las temperaturas máximas aumentarán en el norte y bajarán en el sur
Respecto a las temperaturas, las máximas aumentarán en la mitad norte, en la Comunidad Valenciana y en Baleares, mientras que descenderán en Andalucía, según la AEMET. En el resto de España, se esperan pocos cambios. Las mínimas subirán en el área del Estrecho, Ceuta y Melilla, y bajarán en el resto del país, sobre todo en el valle del Ebro, la meseta norte y el litoral cantábrico. En Canarias, las temperaturas se mantendrán estables. Se esperan heladas débiles en los principales sistemas montañosos del interior, en sus zonas aledañas y en los Pirineos.
En cuanto al viento, soplará principalmente del este en la Península, con intensidad moderada en el mar de Alborán y fuerte en el Estrecho, donde se podrán registrar rachas muy fuertes. En los litorales de Cataluña y Comunidad Valenciana, el viento será flojo, predominando el sur. En el Cantábrico cambiará a dirección norte hacia las últimas horas y, en general, será flojo en el resto de la Península. En Canarias, el viento será del sur y moderado, con tendencia a establecerse el alisio en las islas orientales a lo largo del día.