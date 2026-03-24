El tiempo hoy 24 de marzo en España: la AEMET prevé chubascos fuertes en las islas Canarias occidentales

Los restos de la borrasca Therese afectarán este martes a las islas Canarias occidentales. Allí, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) espera chubascos fuertes o muy fuertes, acompañados de tormenta y granizo. También prevé rachas de viento muy fuertes en el Estrecho.

En la Península, predominará la estabilidad con cielos poco nubosos. Se registrarán nubes altas en la mitad norte y algunas nubes de evolución en el suroeste. En el sureste y en Baleares habrá intervalos de nubes bajas durante la mañana. Son posibles lluvias débiles en el litoral del mar de Alborán, así como en Ceuta y Melilla. Además, se prevén nieblas matinales en el interior de Galicia, en el País Vasco y en las mesetas.