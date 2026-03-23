¡Da la bienvenida a la primavera con poesía, música y cuentos!

El programa de radio dedicado a los niños —y a todos aquellos que aún recuerdan haberlo sido— celebra su 15º aniversario coincidiendo con la llegada de la primavera. Tras tres lustros acompañando a familias, pequeños oyentes y educadores, el espacio radiofónico reafirma su espíritu: despertar la curiosidad, la imaginación y el amor por la cultura a través de la literatura, la música y el juego.

La celebración tiene un marcado tono literario. Con motivo del Día de la Poesía, el programa propone la lectura de El libro de las camas (Libros del Zorro Rojo), una obra tan imaginativa como entrañable de la poeta estadounidense Sylvia Plath. En este singular poema, Plath despliega un catálogo sorprendente de camas que trascienden cualquier uso convencional. No se trata solo de lugares para dormir: son escenarios para la aventura, la fantasía y el juego.

"Portada 'El libro de las camas' de Sylvia Plath"

Entre las páginas del libro aparecen camas-submarino capaces de surcar océanos, camas con propulsores, camas equipadas con dispensadores de aperitivos y hasta pequeños catres de bolsillo que deben regarse para que alcancen su tamaño adecuado. Algunas descansan sobre el lomo de un elefante y otras se convierten en vehículos para recorrer paisajes imposibles. El poema invita al lector a preguntarse: «¿Para qué solo una Camita acogedora y abrigada donde pasar la noche con la luz apagada?». Con humor y creatividad, Plath convierte el momento de ir a dormir en una puerta abierta al mundo de los sueños.

Ilustración interior de 'El libro de las camas'

El imaginativo universo del poema cobra aún más vida gracias a las ilustraciones del célebre artista británico Quentin Blake, conocido por su trabajo en numerosos clásicos de la literatura infantil. Sus característicos trazos de tinta a mano alzada recrean con frescura y dinamismo el mobiliario imposible imaginado por la poeta. El resultado es un libro que funciona como un homenaje a la fantasía y a la capacidad de juego que habita en la infancia, una obra que cautiva tanto a pequeños lectores como a adultos.

El aniversario del programa también se celebra con música. En esta edición especial se da la bienvenida a la primavera con melodías procedentes del programa Crescendo de Radio Clásica y con composiciones de Rosa García Ascot, una de las figuras más interesantes de la música española del siglo XX.

Nacida en Madrid en 1902, Rosa García Ascot fue pianista y compositora, y formó parte del llamado Grupo de los Ocho, círculo de músicos que buscaba renovar el panorama musical español durante las primeras décadas del siglo pasado. Discípula de Manuel de Falla, desarrolló una obra elegante y refinada, marcada por la sensibilidad melódica y una delicada escritura pianística. Aunque durante mucho tiempo su figura permaneció relativamente olvidada, en los últimos años su música ha sido redescubierta y reivindicada como una aportación valiosa a la modernidad musical española.

El programa completa su celebración con juegos y cuentos. Los oyentes más jóvenes participan con entusiasmo compartiendo cuáles son sus personajes favoritos de los cuentos, mientras el Radioduende Preguntón observa atentamente y propone nuevas aventuras radiofónicas. Además, las llamadas “Guerreras K-pop”, recientemente premiadas en los Oscar, aportan ritmo y diversión con su música, que sirve de hilo conductor para nuevas historias.

Quince años después de su nacimiento, el programa mantiene intacta su vocación: crear un espacio donde la imaginación, la literatura y la música sigan reuniendo a una “familia pasajera” de oyentes que viajan juntos, semana tras semana, por el territorio infinito de los cuentos.