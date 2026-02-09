“Mirarse por dentro”: 'La estación azul de los niños' celebra 15 años con cuentos para descubrir quiénes somos

El programa de radio para niños —y para toda aquel que recuerda haberlo sido— cumple 15 años y sigue apostando por la educación emocional. Hoy nos preguntamos: ¿Quién soy?

El cuento El país de los espejos nos ayuda a responder esta cuestión y su autor, Francesc Miralles, todo un referente en el campo del desarrollo personal, se convierte en nuestro pasajero de honor. (Ed. La esfera azul). En esta historia, Toni está deseando entrar en el País de los Espejos, pero una guardiana lo para y le pregunta quién es. Él responde, pero la guardiana parece no quedar muy satisfecha. ¿Quién es Toni? Unos espejos le devuelven diferentes reflejos. ¿Quién soy yo? Parece una pregunta sencilla, aunque no es tan fácil responderla. ¿Sabrías hacerlo tú?

"Educación emocional para niños: "El país de los espejos""

Además, apostamos por vivir de un modo más consciente con lecturas como Volver a mirar (Ed. SM, Premio Bolonia), un cuento sobre la importancia de mantener la curiosidad por lo que nos rodea, y Abrazoo (Ed. A buen paso), un libro para abrazar y no volver a soltar. Escuchamos cómo nuestros pequeños gestionan las emociones desagradables y jugamos con la banda sonora de Red, una película con muchas claves educativas a nivel emocional.

Nuestras amigas de Crescendo (Radio Clásica), nos hacen un regalo musical muy relajante y sí, el Radioduende Preguntón vuelve a hacer de las suyas... ¿Para quién será el lote de cuentos?

¡Gracias por formar parte de esta "familia pasajera"!

Escucha aquí el programa completo.