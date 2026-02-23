Bob Esponja, Babar y Paporco, pasajeros destacados esta semana en "La estación azul de los niños"

El programa de radio para niños —y para todos aquellos que recuerdan haberlo sido— cumple 15 años y lo celebra con una edición muy especial cargada de imaginación, música y grandes historias de la literatura infantil.

El programa de hoy llega acompañado de Bob Esponja, uno de los personajes más queridos del canal Clan, que se convierte en protagonista del concurso musical del programa. Con su inconfundible entusiasmo y humor submarino, el habitante más famoso de Fondo de Bikini pone ritmo y diversión a nuestra edición de esta semana, pensada para compartir en familia.

La literatura ocupa también un lugar destacado en esta entrega con la lectura de El viaje de Babar (Ed. Blackie Books), el clásico escrito por Jean de Brunhoff. Publicado originalmente en 1932, el libro narra la historia del pequeño elefante Babar, quien tras perder a su madre emprende un viaje que lo lleva a descubrir la ciudad, aprender nuevas costumbres y, finalmente, regresar a la selva para compartir lo aprendido y convertirse en rey. Una fábula entrañable sobre el crecimiento, la educación y el valor de la experiencia que ha conquistado a generaciones de lectores.

La estación azul de los niños - Portada del libro "El viaje de Babar"

El programa también abre sus micrófonos a Paporco, un peculiar monstruo cuya historia llega de la mano de la reconocida narradora Ana Cristina Herreros. Paporco es un ser aparentemente temible que, en realidad, esconde una personalidad tierna y vulnerable. El relato juega con los miedos infantiles para transformarlos en comprensión y empatía, demostrando que detrás de lo desconocido puede haber amistad y aprendizaje.

Para cerrar, el Radioduende Preguntón sorprende a la audiencia con el sorteo de un pack lector, poniendo el broche final a un programa que reafirma su vocación: acompañar a pequeños y mayores a través de la fantasía, la música y la lectura.

Quince años después de su nacimiento, el espacio radiofónico sigue demostrando que las buenas historias no entienden de edades y que la infancia, más que una etapa, es un lugar al que siempre se puede volver.

Pincha AQUÍ para escuchar el programa completo.