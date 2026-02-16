Ana Cristina Herreros, cuentista de honor esta semana en "La estación azul de los niños"

El programa de radio para niños -y para toda aquel que recuerda haberlo sido- cumple 15 años y recibe a Ana Cristina Herreros, cuentista oficial de nuestra 15ª temporada. Conocemos mejor a esta profesional de amplísima trayectoria en el mundo de la narración.

Además, leemos Un beso para mi hermano (Ed. Los libros del zorro rojo), un libro en el que Tobías ha ido a pasar el día con su hermano pequeño, Simón. Recorren la ciudad, suben a un tiovivo, ven una película y se ríen sin parar. Pero al despedirse, se olvidan de algo esencial: un beso de despedida. Lo que sigue es una inesperada y trepidante aventura —con rocas explosivas, águilas rapaces y un rescate en bote— que llevará a Tobías de regreso con su hermano.

"La estación azul de los niños - Portada del libro "Un beso para mi hermano""

Adrien Albert firma esta historia que combina ritmo, humor y ternura. A través de los ojos de estos dos conejos, el autor celebra los lazos fraternos y las posibilidades de lo cotidiano. Un relato de reencuentros y azares, donde un beso olvidado se convierte en el inicio de una pequeña odisea.

Y el Radioduende Preguntón regala un pack lector. ¡Gracias por formar parte de esta "familia pasajera"!

