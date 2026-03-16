Historias… ¡apestosamente fascinantes y divertidas en "La estación azul de los niños!

El programa de radio para niños —y para todos los que aún recuerdan haberlo sido— cumple 15 años en antena y lo celebra con una edición muy especial repleta de historias sorprendentes. Entre ellas destaca La apestosa historia del váter (Ed. Larousse), un álbum ilustrado inolvidable que invita a toda la familia a descubrir curiosidades tan inesperadas como… olorosas.

El libro propone un acercamiento divertido y desenfadado a uno de los objetos más imprescindibles del día a día: el váter. Aunque a algunos les parezca poco elegante hablar de él, sus páginas revelan secretos y datos que no dejan indiferente a nadie, desde cómo funcionan los sistemas de saneamiento hasta qué es exactamente lo que arrojamos en él: la caca y el pipí, protagonistas indiscutibles del volumen. Repugnante, sí… pero también irresistiblemente interesante.

"Portada del libro infantil "La apestosa historia del váter""

A lo largo de sus capítulos, los lectores emprenden un viaje por los váteres y alcantarillas del mundo, descubriendo cómo los seres humanos han hecho sus necesidades a lo largo de la historia. Entre la información más llamativa destacan:

El hallazgo de un excremento vikingo fosilizado , conservado durante siglos hasta ser descubierto por arqueólogos.

, conservado durante siglos hasta ser descubierto por arqueólogos. La catapulta mongola que lanzaba caca maloliente contra los enemigos en plena batalla.

que lanzaba caca maloliente contra los enemigos en plena batalla. El curioso motivo por el que los antiguos romanos usaban orina… ¡para lavar su ropa!

El libro también profundiza en datos y estadísticas que pueden provocar más de una mueca: desde cómo un mal saneamiento puede propagar enfermedades como el cólera, hasta por qué algunos de los primeros váteres tenían la desagradable tendencia a explotar. Además, desvela que algunos reyes y reinas medievales contaban con asistentes muy especiales cuya tarea era, literalmente, limpiarles el trasero.

Para completar la celebración del aniversario, el programa ha incluido las historias creadas por varios participantes del Concurso de Podcast Escolar, organizado por RNE y Elocuencias. Un espacio que demuestra, una vez más, la capacidad creativa de los más jóvenes y su entusiasmo por contar y escuchar historias.

¡Gracias por formar parte de esta "familia pasajera"!

Escucha AQUÍ el programa completo.