El tiempo hoy 25 de marzo en España: Cataluña, Comunidad Valenciana y Canarias, en nivel naranja
- La nieve, las lluvias, el viento y las olas pondrán este miércoles en aviso a diez comunidades autónomas
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La nieve, las lluvias, las tormentas, el viento y, sobre todo, las olas, pondrán este miércoles en aviso a diez comunidades autónomas en un día en el que puntos de Cataluña, Comunidad Valenciana y Canarias estarán en nivel naranja por lluvias, viento y oleaje, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En concreto, La Palma estará en aviso naranja por lluvias; Castellón y Tarragona, por viento; y Girona y Tarragona, por olas. El resto de avisos por lluvia estarán en La Gomera, El Hierro y Tenerife. Además, el resto de avisos por viento se registrarán en Huesca, Teruel y Zaragoza; Girona y Lleida.
Asimismo, el resto de avisos por olas se encontrarán en Cádiz; las costas de los litorales asturianos; la del litoral cántabro; A Coruña, Lugo y Pontevedra; Guipúzcoa y Vizcaya. Al margen de ello, el Pirineo navarro estará en alerta por nieve.
Aemet ha avanzado que los restos de un frente frío dejarán este miércoles precipitaciones débiles o moderadas en el Cantábrico. A últimas horas, se espera que estas sean de nieve a partir de los 1.000 metros (m) en la Cordillera Cantábrica y en los Pirineos. En el resto de la península y en Baleares predominará la estabilidad y los cielos estarán poco nubosos o despejados.
Restos de Therese en Canarias
En este marco, el organismo estatal no descarta que se den algunas nubes bajas por la mañana en el entorno del estrecho de Gibraltar. Mientras tanto, la inestabilidad asociada a los restos de la borrasca Therese continuará en Canarias, con cielos nubosos y chubascos. Estos podrán ser fuertes en las islas más montañosas y venir acompañados de tormenta durante la primera mitad del día. Durante el resto del día, los chubascos serán menos intensos. De forma paralela, la predicción recoge probables nieblas matinales en zonas del interior del Cantábrico.
En lo que respecta a las temperaturas, Aemet señala que las máximas descenderán y que lo harán de manera notable en el extremo norte, mientras que aumentarán en el resto. Por otro lado, las mínimas subirán en la mitad norte y bajarán en la sur. En los archipiélagos, sufrirán pocos cambios. Además, habrá heladas débiles en zonas altas de montaña.
Al margen de ello, el organismo estatal ha indicado que predominará el viento flojo de componente norte en la península, más intenso en la mitad norte; en el Ampurdán y en el valle del Ebro soplará fuerte y con rachas muy fuertes por la tarde; en los litorales del sur el viento será flojo y del este, y en los litorales del este y en Baleares, flojo y del sur. En Canarias soplará el alisio, moderado.
Previsión para los próximos días
Jueves: predominarán los cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte y Baleares, con precipitaciones débiles o moderadas, que serán de nieve a partir de unos 1.000-1.200 metros en zonas montañosas del norte. En el resto de la península, el tiempo será más estable y despejado, mientras que en Canarias habrá cierta inestabilidad con lluvias débiles en las islas occidentales. Las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada (especialmente en el norte), mientras que las mínimas descenderán en la mitad norte y subirán en el sur. Habrá heladas débiles en zonas altas y viento del norte con rachas fuertes, especialmente en el valle del Ebro, Pirineos y zonas del nordeste.
Viernes: se mantendrán los cielos nubosos en el Cantábrico y zonas del sur como el litoral del mar de Alborán, con precipitaciones débiles y dispersas. En Baleares y Canarias también habrá nubosidad con posibilidad de lluvias débiles, mientras que en el resto predominarán los cielos despejados. Las temperaturas máximas bajarán en Andalucía, subirán en Galicia y la meseta norte, y las mínimas descenderán de forma generalizada. Continuarán las heladas débiles en zonas montañosas. El viento será de componente norte, con rachas muy fuertes en el valle del Ebro, Pirineos y Baleares.
Sábado: la llegada de un frente dejará cielos nubosos en la mitad norte, con precipitaciones en el Cantábrico y Pirineos, que podrán ser de nieve a partir de 1.000-1.200 metros. En el resto del país dominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas máximas subirán en el sureste, Baleares y Cataluña, bajarán en el noroeste y apenas cambiarán en el resto; las mínimas se mantendrán estables. Seguirán las heladas débiles en zonas de montaña. El viento continuará siendo de componente norte, con rachas muy fuertes en el valle del Ebro, Pirineos y Menorca.
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