El tiempo hoy 25 de marzo en España: Cataluña, Comunidad Valenciana y Canarias, en nivel naranja

La nieve, las lluvias, las tormentas, el viento y, sobre todo, las olas, pondrán este miércoles en aviso a diez comunidades autónomas en un día en el que puntos de Cataluña, Comunidad Valenciana y Canarias estarán en nivel naranja por lluvias, viento y oleaje, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, La Palma estará en aviso naranja por lluvias; Castellón y Tarragona, por viento; y Girona y Tarragona, por olas. El resto de avisos por lluvia estarán en La Gomera, El Hierro y Tenerife. Además, el resto de avisos por viento se registrarán en Huesca, Teruel y Zaragoza; Girona y Lleida.

Asimismo, el resto de avisos por olas se encontrarán en Cádiz; las costas de los litorales asturianos; la del litoral cántabro; A Coruña, Lugo y Pontevedra; Guipúzcoa y Vizcaya. Al margen de ello, el Pirineo navarro estará en alerta por nieve.

Aemet ha avanzado que los restos de un frente frío dejarán este miércoles precipitaciones débiles o moderadas en el Cantábrico. A últimas horas, se espera que estas sean de nieve a partir de los 1.000 metros (m) en la Cordillera Cantábrica y en los Pirineos. En el resto de la península y en Baleares predominará la estabilidad y los cielos estarán poco nubosos o despejados.

Se espera que nieve a partir de los 1.000 metros en la Cordillera Cantábrica y en los Pirineos. EL TIEMPO RTVE

Restos de Therese en Canarias En este marco, el organismo estatal no descarta que se den algunas nubes bajas por la mañana en el entorno del estrecho de Gibraltar. Mientras tanto, la inestabilidad asociada a los restos de la borrasca Therese continuará en Canarias, con cielos nubosos y chubascos. Estos podrán ser fuertes en las islas más montañosas y venir acompañados de tormenta durante la primera mitad del día. Durante el resto del día, los chubascos serán menos intensos. De forma paralela, la predicción recoge probables nieblas matinales en zonas del interior del Cantábrico. En lo que respecta a las temperaturas, Aemet señala que las máximas descenderán y que lo harán de manera notable en el extremo norte, mientras que aumentarán en el resto. Por otro lado, las mínimas subirán en la mitad norte y bajarán en la sur. En los archipiélagos, sufrirán pocos cambios. Además, habrá heladas débiles en zonas altas de montaña. Al margen de ello, el organismo estatal ha indicado que predominará el viento flojo de componente norte en la península, más intenso en la mitad norte; en el Ampurdán y en el valle del Ebro soplará fuerte y con rachas muy fuertes por la tarde; en los litorales del sur el viento será flojo y del este, y en los litorales del este y en Baleares, flojo y del sur. En Canarias soplará el alisio, moderado. Las máximas descenderán de manera notable en el extremo norte, mientras que aumentarán en el resto. EL TIEMPO RTVE