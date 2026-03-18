Guillermo Serrano, Lorenzo en 'La Promesa', se apunta al segundo programa de 'Cosas de palacio'

¿Cómo puede ser que se haya lanzado un videopodcast sobre La Promesa y Valle Salvaje sin haber contado con el antagonista de una de las dos series en su estreno? Guillermo Serrano, quien interpreta a Lorenzo en la ficción, se ha enterado de la grabación del formato y no ha dudado en presentarse directamente en el plató de Valle Salvaje para formar parte de esta producción que ya es un éxito, colándose entre lo más visto de RTVE Play desde su estreno y durante todo el fin de semana.

"No me puedo creer que hayan hecho un videopodcast de La Promesa con Valle Salvaje y no hayan contado para el primer capítulo con el personaje más interesante de la maldita serie", dice el actor en el anuncio del segundo episodio, al que se ha apuntado para acompañar a Arturo García Sancho, Elena Navarro y Marcos Orengo. Y atención porque su incorporación a la charla va a dar mucho que hablar sobre la diferencia entre él y el gran villano al que interpreta.

Así es el segundo episodio de Cosas de palacio Guillermo Serrano se une a los tres invitados anteriores en el segundo episodio del videopodcast para charlar sobre La Promesa y Valle Salvaje. Los actores recuerdan algunos momentazos detrás de las cámaras y así como sus trucos interpretativos. Reflexionan sobre sus habilidades para el póker, sacan de la caja dos objetos con mucha historia para sus personajes... y responden las preguntas de la audiencia. Especialmente, a una que no interesa bastante: ¿volverá Manuel a enamorarse? ¡No te pierdas la respuesta de Arturo García Sancho sobre su personaje en el segundo episodio de Cosas de palacio! Este jueves 19 de marzo, a las 19:30 horas en RTVE Play.

Marcos Orengo y Guillermo Serrano, este jueves en El recreo de EN PLAY Marcos Orengo y Guillermo Serrano parecen haberle cogido el gusto a esto de los videopodcast, y posteriormente a la publicación del episodio, los invitados estarán también hablando sobre Cosas de palacio en El recreo de EN PLAY. Nos explicarán cómo es conocer a los actores de la otra serie y comentar sus diferentes trabajos. ¡No te lo pierdas a partir de las 19:45 horas en la plataforma de vídeo bajo demanda!

¿Qué pasó en el primer episodio? Arturo García Sancho, Manuel en La Promesa, visitaba a el plató de Valle Salvaje en el primer capítulo del videopodcast que da cita a las dos diarias de La 1. Marcos Orengo y Elena Navarro, Martín y Pepa respectivamente, le dieron la bienvenida y, gracias a una misteriosa caja, los tres artistas charlaron sobre el trabajo del día a día de una serie diaria, los castings, la muerte de Feliciano... ¡Y mucho más! Además, los actores respondieron a las preguntas de la audiencia y se enfrentaron a en un divertido juego de época. ¿Cómo puede ser que todavía no hayas visto el primer episodio? ¡Aquí lo tienes listo para que calientes motores de cara al estreno del segundo! Cosas de palacio Cosas de Palacio - Episodio 1 - Nuevos comienzos Arturo García Sancho, Marcos Orengo y Elena Navarro charlan sobre trabajo, castings, la muerte de Feliciano... y una misteriosa caja.... Ver ahora