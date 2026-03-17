La nueva e inesperada alianza de 'Valle Salvaje': "La muerte de Adriana ha sido un medio para lograr un fin"
- Los nuevos huéspedes de la Casa Grande quieren aprovechar las horas bajas de los Gálvez de Aguirre
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La muerte de Adriana sigue muy presente en Valle Salvaje, pues los habitantes del valle siguen llorando su ausencia. También ha traído duras consecuencias para algunos de los personajes de la serie: Rafael no quiere alejarse de María, de cuyos cuidados se está encargando personalmente y desatendiendo sus responsabilidades como duque, mientras que Luisa está dejando de lado sus labores en la Casa Pequeña, inmersa en la investigación de saber qué ocurrió realmente la noche del parto. Por otro lado, José Luis cada vez tiene menos poder por la presión de Dámaso, lo que hace su relación con Victoria penda de un hilo.
Los Gálvez de Aguirre están pasando por uno de sus momentos más difíciles. Sin embargo, hay quien cree que esta puede ser una oportunidad para sacar beneficio, forjándose una nueva e inesperada alianza en Valle Salvaje. ¿Quieres saber de quién se trata? ¡Te lo contamos!
Enriqueta hizo llamar a don Hernando
La visita de don Hernando fue toda una sorpresa para los habitantes del valle. Según él, quería mostrar en persona sus condolencias por el fallecimiento de la duquesa de Valle Salvaje. En cambio, hoy hemos descubierto que esto no era más que una excusa para instalarse en la Casa Grande, pues en realidad detrás de su llegada estaba Enriqueta.
Entre los dos ha habido muy buena sintonía en todas las ocasiones que se han encontrado, pero ya hemos descubierto el por qué: "¿No cree que ya es hora de que dejemos de disimular?", le dice el consejero del rey cuando le habla sobre la caligrafía de la misiva que la prima política de José Luis le envió. Al parecer, Enriqueta escribió a don Hernando para hacerle venir al valle. "Si supiera que la verdadera razón de mi llegada a Valle Salvaje era usted", comenta haciendo referencia a la cara que puso el duque emérito cuando le vio aparecer en la Casa Grande.
Por su parte, Enriqueta pensaba que de verdad venía a mostrar sus condolencias, pero para el marqués, esta visita mata dos pájaros de un tiro: "Una cosa no quita la otra, y hay un lugar para todo. La muerte de doña Adriana ha sido una gran pérdida, una tragedia, pero también, para nosotros, ha sido un medio para lograr un fin". Acto seguido, don Hernando pregunta a la señora si ya sabe quién mató a su marido. ¿Cuál será el fin al que ambos quieren llegar y por qué está tan interesado el consejero del rey? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje para descubrirlo!