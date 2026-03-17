La nueva e inesperada alianza de 'Valle Salvaje': "La muerte de Adriana ha sido un medio para lograr un fin"

La muerte de Adriana sigue muy presente en Valle Salvaje, pues los habitantes del valle siguen llorando su ausencia. También ha traído duras consecuencias para algunos de los personajes de la serie: Rafael no quiere alejarse de María, de cuyos cuidados se está encargando personalmente y desatendiendo sus responsabilidades como duque, mientras que Luisa está dejando de lado sus labores en la Casa Pequeña, inmersa en la investigación de saber qué ocurrió realmente la noche del parto. Por otro lado, José Luis cada vez tiene menos poder por la presión de Dámaso, lo que hace su relación con Victoria penda de un hilo.

Los Gálvez de Aguirre están pasando por uno de sus momentos más difíciles. Sin embargo, hay quien cree que esta puede ser una oportunidad para sacar beneficio, forjándose una nueva e inesperada alianza en Valle Salvaje. ¿Quieres saber de quién se trata? ¡Te lo contamos!