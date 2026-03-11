Isabel confiesa los motivos por los que mató al padre de Adriana, Bárbara y Pedrito en 'Valle Salvaje'

Isabel ha vuelto del pasado para cerrar las heridas abiertas en 'Valle Salvaje'. El aya sorprendía con su confesión a Luisa de lo acaecido en el primer capítulo de la serie: el asesinato que cometió al terminar con la vida de Evaristo, el padre de Adriana, por medio de un envenenamiento ordenado por Victoria.

Teníamos nuestras teorías, pero nadie estaba seguro de qué sucedió exactamente entre el Salcedo y ella antes de los eventos de la serie. ¿Cuál es la historia del hermano de Isabel que parecía haber motivado su alineamiento con la villana de la serie, la hermana del difunto, Victoria? ¿Qué culpa tenía Evaristo de su desgracia?

La historia tras la muerte de Evaristo "Todo empezó cuando le pedí a don Evaristo unos reales prestados", ha relatado el aya ante una atónita Luisa. "Para mi hermano, que estaba hasta arriba de deudas. Pero el señor me negó la ayuda con mucha vehemencia". ¿Bastó eso para decidir matarlo? No, aún hay más: "Mi hermano no soportó el peso de las deudas y terminó ahorcándose. Luisa, no puedes imaginar lo que es vivir sabiendo que tu hermano ha condenado su alma de esa manera. Yo siempre estuve ahí para don Evaristo, siempre. Ayudándolo en los buenos y en los malos momentos. Y me sentí usada por él". Isabel sorprende a Luisa con su llegada a Valle Salvaje RTVE En la época, el suicidio se consideraba una condena del alma, que no encontraría paz ni siquiera en el más allá. Según el aya, intentó perdonar al padre de Adriana de mil maneras. "Pero lo único que conseguí fue tenerle más rencor y más odio. Lo culpaba de la muerte de mi hermano y al final de sus días, cuando don Evaristo estaba tan enfermo, recordé a mi difunto hermano. Y me obsesioné con un pensamiento: que ese hombre muriera en mis manos para vengar la muerte de mi hermano. Y sin pensarlo dos veces lo envenené", ha confesado. El aya ha confesado para limpiar su conciencia, pero de momento ha dejado fuera del relato la mediación de Victoria, que conocía esta tragedia familiar y la utilizó para manipular a Isabel y que le hiciese el trabajo sucio: ella necesitaba que Evaristo muriera para poner en marcha su plan que conduciría hasta el duque el patrimonio de los Salcedo de la Cruz.