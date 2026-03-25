Etapa 3 de la Volta a Catalunya 2026, en directo hoy: Costa Daurada (Mont-roig del Camp) – Vila-seca

Sigue la etapa 3 de la Volta a Catalunya en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play. La ronda catalana continúa con una etapa de 159,4 km entre Mont-roig del Camp, en la Costa Daurada, y final en Vila-seca. Te la contamos a partir de las 15:45 horas.

Tras las victorias de Dorian Godon y Court Magnus Nielsen en las dos primeras llegadas al sprint en la Volta 2026 que mantienen a ambos en la cabeza de la clasificación general con el mismo tiempo, la primera jornada con un formato de media montaña promete una llegada con más opciones para otro tipo de corredores más allá de los velocistas.

Etapa con final en llano y propicio para la llegada masiva, pero comienza con un tramo para que los escaladores puntúen y peleen por el premio de la montaña. El Alt de la Mussara (1ª Categoría - 965m) es el plato fuerte del día. Después viene el Coll de Capafonts (2ª Categoría - 920m), prácticamente encadenado con el anterior. La última dificultad del día es el Coll Roig (3ª Categoría - 545m), una ascensión más modesta que sirve para terminar de filtrar a los corredores.

Los últimos kilómetros hacia Vila-seca son llanos y rápidos. Por tanto, son posibles dos escenarios: si los equipos de los velocistas logran reagrupar el gran grupo tras el Coll Roig, veremos una llegada masiva muy rápida en Vila-seca. Al acercarse a la costa en el tramo final, el viento de la zona (el Mestral) podría jugar un papel táctico si algún equipo decide tensar la carrera. Por otro lado, La Mussara es un terreno ideal para que corredores con buenas piernas que hayan perdido tiempo en las dos primeras etapas busquen una victoria desde lejos.