Perfil, recorrido, hora y dónde ver la etapa 3 de la Volta a Catalunya 2026 entre Costa Daurada y Vila-seca

Este miércoles se disputa la tercera etapa de la Volta a Catalunya 2026 entre Costa Daurada (Mont-roig del Camp) y Vila-seca, una jornada de media montaña de 159,4 kilómetros. Síguela en directo en Teledeporte y RTVE Play a partir de las 15:45 horas.

Tras las victorias de Dorian Godon y Court Magnus Nielsen en las dos primeras llegadas al sprint en la Volta 2026 que mantienen a ambos en la cabeza de la clasificación general con el mismo tiempo, la primera jornada con un formato de media montaña promete una llegada con más opciones para corredores sin perfil de velocista.

Etapa 3 de la Volta a Catalunya 2026: perfil y recorrido La etapa 3 de la Volta 2026 con final en Vila-seca se presenta con dos mitades distintas. Por una parte, el final es llano y propicio para la llegada masiva, pero comienza con un tramo para que los escaladores puntúen y peleen por el premio de la montaña. Esta etapa está marcada por la incursión en la Sierra del Montsant y las Montañas de Prades. El Alt de la Mussara (1ª Categoría - 965m) es el plato fuerte del día. Se trata de una ascensión larga y constante que suele seleccionar mucho el pelotón. Aunque está lejos de la meta, su dureza servirá para que los equipos de los líderes o los cazadores de etapas impongan un ritmo alto. Después viene el Coll de Capafonts (2ª Categoría - 920m), prácticamente encadenado con el anterior, este puerto termina de romper el ritmo antes de iniciar un largo y técnico descenso hacia la llanura tarraconense. La última dificultad del día es el Coll Roig (3ª Categoría - 545m), una ascensión más modesta que sirve para terminar de filtrar a los corredores que hayan quedado rezagados en los grandes puertos anteriores. Tras superar las montañas, la carrera entra en un terreno mucho más favorable buscando la costa, con un sprint intermedio en Cornudella de Montsant (km 66,6), justo después del bloque montañoso principal. Los últimos kilómetros hacia Vila-seca son llanos y rápidos. Según el reglamento, esta es una de las etapas identificadas para un posible sprint masivo, por lo que se ha ampliado la zona de protección por incidentes (caídas o pinchazos) a los últimos 5 km, dada la previsible alta velocidad del pelotón. Por tanto, son posibles dos escenarios: si los equipos de los velocistas logran reagrupar el gran grupo tras el Coll Roig, veremos una llegada masiva muy rápida en Vila-seca. Al acercarse a la costa en el tramo final, el viento de la zona (el Mestral) podría jugar un papel táctico si algún equipo decide tensar la carrera. Por otro lado, La Mussara es un terreno ideal para que corredores con buenas piernas que hayan perdido tiempo en las dos primeras etapas busquen una victoria desde lejos.