Vingegaard, gran favorito en una Volta con mucha montaña y gran participación

La Volta a Catalunya 2026 se disputa desde este lunes con el danés Jonas Vingegaard (Visma) como favorito y ciclistas de mucho nivel que prometen emociones en las siete etapas de una carrera muy montañosa.

Vingegaard se estrenó la semana pasada en este año ganando la París-Niza y querrá ampliar su palmarés de vueltómano con otra de las carreras que le faltan, la Volta, en la que de hecho va a hacer su debut.

En todo caso, el doble ganador del Tour de Francia querrá seguir mejorando su forma de cara a su primer gran objetivo de la temporada, el Giro de Italia. Además, en la Volta tendrá a su lado con algunos de los hombres en los que deberá apoyarse igualmente en la corsa rosa como Sepp Kuss o Bart Lemmen.

La otra gran estrella del pelotón que se dará cita en las carreteras catalanas es el belga Remco Evenepoel (Red Bull), que buscará desquitarse de la edición de 2023, cuando perdió la carrera por un escaso margen ante Primoz Roglic, en uno de los mejores duelos que se recuerdan en esta ronda, que va por su 105ª edición.

Ahora Evenepoel intentará que el reinado de Roglic --que ganó también el año pasado-- se quede en las filas del Red Bull en ausencia del esloveno.

Jóvenes y veteranos Y en este segundo nivel hay que situar también a João Almeida, que ejercerá como líder del UAE. El portugués todavía no ha levantado los brazos en lo que va de 2026, pero conoce bien las carreteras catalanas y querrá dar un paso adelante para reivindicar su lugar en la todopoderosa formación de Tadej Pogacar. En el ocho emiratí también estará una de las perlas del ciclismo español, Adrià Pericas. En total, en esta Volta participan 17 WorldTeams, los equipos del primer nivel con Movistar incluido --no lo hace el Picnic neerlandés-- además de seis ProTeams, incluidos los cuatro españoles Burgos, Caja Rural, Kern Pharma y Euskaltel, así como el Pinarello de Tom Pidcock y la nueva formación estadounidense Modern Adventure. Hay que destacar también la participación de otros ciclistas consagrados que tienen como objetivo próximo el Giro, como el ecuatoriano Richard Carapaz (EF) o los españoles Enric Mas (Movistar) y Mikel Landa (Soudal). Ineos, que parece estar resurgiendo poco a poco, también presenta un interesante plantel con el británico Oscar Onley, el español Carlos Rodríguez o el colombiano Egan Bernal.