Etapa 8 de la París - Niza 2026, en directo hoy: con salida y llegada en Niza

La octava etapa de la París - Niza 2026 ofrece un espectacular final de semana con salida y llegada en Niza, un recorrido de casi 130 kilómetros y un perfil montañoso con tres subidas de primera que puedes seguir en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play este domingo a partir de las 15:30 horas.

Tras la victoria del francés Dorian Godon en la séptima etapa con tan solo 47 kilómetros de recorrido debido a las condiciones meteorológicas, Jonas Vingegaard defiende los más de tres minutos de diferencia en el liderato de la clasificación general sobre Daniel Felipe Martínez en su objetivo de lograr su primera París-Niza.

El recorrido tradicional de la última etapa de la París - Niza ha sufrido modificaciones por la celebración de unos comicios electorales, lo que añade un factor de incertidumbre táctica para los equipos. A diferencia de otros años donde se terminaba en el Paseo de los Ingleses, este año la carrera finaliza en el Allianz Riviera, en lo que se espera una jornada donde la astucia será un factor diferencial. El diseño de 2026, con el Linguador como último escollo, asegura que la lucha por la clasificación general se mantenga viva hasta el final.

Son 145 km con un acumulado de 2.780 metros de desnivel. El perfil es un serrucho constante con tres dificultades de 1ª categoría que no dejan margen para la recuperación.

En primer lugar se asciende la Col de la Porte (km 50,7), el gran escollo montañoso de la primera mitad del recorrido con 7 km al 7,2% (1ª), donde los equipos que quieran desbancar al líder deberán endurecer la carrera para aislarlo de sus compañeros.

Después, se sube la Côte de Châteauneuf-Villevieille (km 83,2), otra ascensión de primera categoría (6,6 km al 6,6%) que servirá para terminar de seleccionar el grupo de favoritos.

Y finalmente, se afronta la Côte du Linguador (km 110,7), el juez que dictará la sentencia final de la París-Niza, con una subida corta (3,3 km), y una pendiente media del 8,8%, pero con con rampas brutales que alcanzan el 14%.

Puedes seguir la etapa 8 en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play con los comentarios de Carlos de Andrés y Miguel Ángel Iglesias a partir de las 15:30 horas. Consulta toda la información en la web rtve.es/deportes y los mejores resúmenes en RTVE Play.