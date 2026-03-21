Caída, remontada y victoria al sprint: un heroico Pogacar conquista su primera Milán-San Remo

Tadej Pogacar (UAE) ha conquistado la Milán-San Remo 2026 en un nuevo espectáculo propio de su legendaria figura. El esloveno tuvo que superar una caída a 32 kilómetros de meta, tuvo que deshacerse de Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) en la última subida al Poggio y tuvo que batir en un ajustadísimo sprint a Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) en la meta de San Remo. Lo hizo todo para superar una de sus obsesiones, conseguir la Milán-San Remo, una de las pocas carreras que le faltaba en su palmarés.

Era su gran obsesión. No lo había ocultado. Ganar aquí, donde se había subido dos veces al podio en cinco participaciones, era uno de los grandes objetivos de la temporada para un Pogacar indestructible. "Con la caída pensaba que se habían acabado mis opciones", reconoció en meta el esloveno, que se coronó con visibles daños del costalazo sufrido en uno de los momentos clave de la carrera. ¿Quién podía pensar que conseguiría hacerlo de nuevo? Nunca duden de este ciclista.

Pero el esloveno no solo consiguió rehacerse con velocidad de una caída en el medio del pelotón que también terminó con Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) por los suelos. Pese a la revolución en la cabeza del grupo, Pogacar consiguió rehacerse y enlazar con la cabeza de carrera. ¿Pero cómo iba a conformarse con eso? Pogacar, insaciable, agitó la carrera y se marchó con Van der Poel y Pidcock. Sólo habían pasado diez kilómetros desde su caída. El trio consiguió una renta escueta, pero suficiente para luchar por el triunfo final ya en cabeza en la segunda ascensión a la Cipressa y con el Poggio por delante como memorable juez de la 'Classicissima'.