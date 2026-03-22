Horario y dónde ver gratis en TV todas las etapas de la Volta a Catalunya 2026

La 105ª edición de la Volta a Catalunya tiene lugar del 23 al 29 de marzo con un recorrido más de 1.000 kilómetros, con inicio en San Felíu de Guixols y la meta final en la ciudad de Barcelona. Es una de las citas favoritas de los aficionados al ciclismo cada año y viene con un plantel de ensueño.

Se disputarán siete etapas, con tres de alta montaña, una de media y tres llanas. Algunos de los mejores corredores del circuito como el danés Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) o el belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) buscarán una victoria, que como mejores opciones españolas tiene a Mikel Landa (Soudal Quick-Step) y Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers).

El español Mariano Cañardo es el ciclista más laureado en la Volta a Catalunya con siete victorias. Miguel Indurain (1988, 1991 y 1992) y Alejandro Valverde (2009, 2017 y 2018) le siguen en el palmarés con tres victorias, 'el Bala' es también el último ganador de nuestro país. Eslovenia domina las últimas ediciones, con Primoz Roglic venciendo las de 2023 y 2025 y Tadej Pogacar la de 2024. La lista de nombres ilustres de ganadores de esta carrera van desde Jacques Anquetil a Eddie Merckx, pasando por Laurent Jalabert o Alex Zülle hasta nombres más recientes como Joaquim 'Purito' Rodríguez, Nairo Quintana o Miguel Ángel López.

Vingegaard, último examen antes de Giro y Tour Jonas Vingegaard viene de ganar la París-Niza y es el rival a batir, de nuevo, en la Volta a Catalunya 2026. El belga Remco Evenepoel y el portugués Joao Almeida son candidatos a arrebatarle el al danés el triunfo final. El cartel es de auténtico lujo. Estarán cuatro de los cinco primeros clasificados en el últmo Tour: Jonas Vingegaard, segundo; el polaco Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), tercero; el estadounidense Oscar Onley (INEOS Grenadiers), cuarto y el austríaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM), quinto. Solo faltará el ganador, el esloveno Tadej Pogacar. También estarán los dos últimos campeones olímpicos: el belga Remco Evenepoel, dos oros en París 2024, y el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), en Tokio 2020. Completan el elenco de estrellas nombres como los colombianos Egan Bernal (INEOS Grenadiers) y Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe), el estadounidense Sepp Kuss (Visma | Lease a Bike) o el británico Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team).

Todas las etapas de la Volta a Cataluña 2026 1ª etapa. San Feliu de Guíxols - San Feliu de Guíxols (172 km) | Lunes 23 de marzo a partir de las 15:25

2ª etapa. Figueras - Bañolas (167,4 km) | Martes 24 de marzo a partir de las 15:25

3ª etapa. Montroig - Vilaseca (159,5 km) | Miércoles 25 de marzo a partir de las 15:55

4ª etapa. Mataró - Vallter 2000 (173 km) | Jueves 26 de marzo a partir de las 15:25

5ª etapa. Seo de Urgel - Coll de Pal (Bagá) (155,3 km) | Viernes 27 de marzo a partir de las 14:25

6ª etapa. Berga - Santuario de Queralt (158,2 km) | Sábado 28 de marzo a partir de las 15:25

7ª etapa. Barcelona - Barcelona (95,1 km) | Domingo 29 de marzo a partir de las 12:25