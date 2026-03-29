Etapa 7 de la Volta a Catalunya 2026, en directo hoy: fin de fiesta con un recorrido por Barcelona
- Salvo sorpresa, Vingegaard cerrará su primera Volta a Catalunya con victoria
La edición número 105 de la Volta a Catalunya cierra sus puertas recorriendo las calles de Barcelona, que ya se prepara para ser la ciudad que vaya a abrir la fiesta de un Tour de Francia que promete mucho, más si cabe con el sensacional desempeño que han demostrado Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar en sus primeros envites en esta temporada.
Tras una París-Niza que venció con mucha rotundidad, el danés ha llegado a esta Volta a Catalunya con ganas de seguir metiendo miedo al mundo del ciclismo y vaya si lo ha conseguido. Tras la exhibición en La Molina, donde sacó más de 50'' a Gall y Lenny Martínez; sería en Queralt donde rubricaría su triunfo con otro ataque devastador a falta de dos kilómetros.
El otro gran triunfador de esta Volta a Catalunya es el francés de INEOS Dorian Godon, primer maillot de líder y ganador de dos etapas, además de segundo en la última para sprinters, donde venció Ethan Vernon.
Montjuic despedirá con una etapa muy codiciada la Vuelta
Pese a que esta edición parece decidida, la ya clásica última etapa subiendo varias veces Montjuic ha dejado muchas grandes imágenes con corredores de élite en los últimos años. Por ir atrás poco tiempo, la lucha de Roglic con Ayuso el año pasado, donde el español sucumbió ante el esloveno.
Como viene siendo usual en las últimas ediciones de la Volta, esta edición se ha visto como una de las etapas con final en alto ha sido modificada la jornada anterior. Fue la etapa 4, con final en Valter 2000. Vingegaard sigue sumando vueltas de una semana en la carrera eterna que posiblemente disputen él, Roglic y Pogacar por conseguir las siete grandes vueltas de una semana. Una lucha que ahora mismo domina Roglic, al que solo le falta la Vuelta a Suiza, competición que disputará este curso Pogacar, buscando también esos siete triunfos.