Etapa 7 de la Volta a Catalunya 2026, en directo hoy: fin de fiesta con un recorrido por Barcelona

La edición número 105 de la Volta a Catalunya cierra sus puertas recorriendo las calles de Barcelona, que ya se prepara para ser la ciudad que vaya a abrir la fiesta de un Tour de Francia que promete mucho, más si cabe con el sensacional desempeño que han demostrado Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar en sus primeros envites en esta temporada.

Tras una París-Niza que venció con mucha rotundidad, el danés ha llegado a esta Volta a Catalunya con ganas de seguir metiendo miedo al mundo del ciclismo y vaya si lo ha conseguido. Tras la exhibición en La Molina, donde sacó más de 50'' a Gall y Lenny Martínez; sería en Queralt donde rubricaría su triunfo con otro ataque devastador a falta de dos kilómetros.

El otro gran triunfador de esta Volta a Catalunya es el francés de INEOS Dorian Godon, primer maillot de líder y ganador de dos etapas, además de segundo en la última para sprinters, donde venció Ethan Vernon.