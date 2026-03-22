Perfil, recorrido, hora y dónde ver la etapa 1 de la Volta a Catalunya 2026 entre Sant Feliu de Guíxols y Sant Feliu de Guíxols

La Volta a Catalunya 2026 se inicia este lunes con una etapa de 172 kilómetros con inicio y final en Sant Feliu de Guíxols (Girona), como viene siendo tradición. La localidad gironí y la Costa Brava dan la bienvenida a los participantes de la 105ª edición de la ronda catalana. Síguela en directo en Teledeporte y RTVE Play a partir de las 15:15 horas.

El danés Jonas Vingegaard no sólo se quedó el año pasado con la miel en los labios de ganar la París-Niza. Esa caída cuando lideraba la 'Carrera del Sol' le privó de unas cuantas más del calendario, incluida la Volta, en la que aspiraba a suceder en el palmarés a su gran rival, el esloveno Tadej Pogacar. Este año no sólo ha logrado el desquite en la meta de Niza, sino que venció con tal autoridad que llega a Sant Feliu de Guíxols con la vitola de máximo favorito al frente del Team Visma-Lease a Bike, siempre una escuadra a tener en cuenta con gregarios de nivel como el estadounidense Sepp Kuss. Sus máximos rivales, a priori, serán dos conocedores del podio de Barcelona, como son el belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y el portugués Joao Almeida (UAE Team).

Esos tres son la principal terna, pero no los únicos a tener en cuenta. El inglés Tom Pidcock (Pinarello) viene dispuesto a ponerles las cosas difíciles a los otros en su primera participación en la Volta. Otros con más experiencia en la ronda catalana llamados a animar la clasificación general son el colombiano Egan Bernal, al frente del Ineos-Grenadiers; el ecuatoriano Richard Carapaz, del EF Education First. Entre los españoles, las aspiraciones pasan por Enric Mas (Movistar Team) y Mikel Landa (Soudal Quick Step). A todos ellos, cabe añadir una nómina de corredores con piernas como para animar las etapas, así como la clasificación general, como los gregarios de Evenepoel en Red Bull, el alemán Florian Lipowitz y el australiano Jay Hindley, el británico del Ineos Oscar Onley, el veterano Nairo Quintana para escoltar a Enric Mas en el Movistar o el británico Tao Geoghegan Hart, del Lidl-Trek, entre otros.

Etapa 1 de la Volta a Catalunya 2026: perfil y recorrido La etapa 1 de la Volta 2026 con principio y final en Sant Feliu de Guíxols ofrece un recorrido que advierte a los favoritos del triunfo final de la necesidad de no cometer despistes. Si bien no tiene por qué ser definitiva, sí puede ser definitoria. Aunque está catalogada como "llana" o, como mucho, "media montaña", acumula un desnivel de 2.129 metros que dificultará la victoria de etapa a los sprinters puros; es más bien apta para clasicómanos o corredores que tengan punta de velocidad y que aguanten bien las subidas duras en mitad del recorrido. Como otros años, no puede faltar la ascensión al Alt de la Romanyà, de tercera categoría, como aperitivo de la siguiente subida al Alt de Sant Hilari (km 75), que está a 756 metros de altitud, pero catalogado de primera categoría. Tras el descenso y el paso por localidades como Arbúcies y Llagostera, la carrera busca la sinuosa carretera de la costa. El viento y las curvas cerradas pueden generar tensión y cortes en el pelotón antes de entrar en la zona decisiva. El final también tiene sus dificultades, ya que la carrera se estrecha en el último km y la llegada se afronta picando hacia arriba, lo que complica aún más el sprint masivo, si es que el pelotón ha logrado reagruparse en esa parte de la carrera.