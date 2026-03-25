La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 25 de marzo con Audrey Pascual y María Martín-Granizo como invitadas

Un día más, David Broncano vuelve a recibir a deportistas de disciplinas minoritarias poniendo especial énfasis en las categorías paralímpicas, que no suelen contar con demasiada atención mediática. Las invitadas de hoy en La Revuelta son las esquiadoras adaptadas Audrey Pascual y María Martín-Granizo, medallista y diplomada en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:40 por La 1 y RTVE Play, donde también puedes disfrutar bajo demanda de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta.

La Revuelta, con el deporte paralímpico

El programa de David Broncano ha dejado meridianamente claro su compromiso con el deporte paralímpico desde el primer momento. Y no es ninguna exageración, ya que el primer invitado de la historia de La Revuelta fue el campeón del mundo de surf adaptado Aitor Francesena, que ha reaparecido en más de una ocasión. Después han llegado otros ejemplos de deportistas que han superado todas las barreras para llegar a la élite en sus respectivas disciplinas, como la jovencísima Fiona Pinar, que con solo 22 años, cuatro después de ser amputada de una pierna, llegó a competir y ganar un diploma en los Juegos Paralímpicos de París 2024, y se prepara ya para mejorar sus resultados en Los Ángeles 2028.

David Broncano entrevistó también al nadador adaptado Guillermo Gracia, un caso realmente extraordinario: 27 veces campeón del mundo y 15 de Europa con solo 21 años, el joven extremeño reclamó en La Revuelta la creación de una categoría adaptada para deportistas con Síndrome de Down, como él, que tenga en cuenta las discapacidades intelectuales y físicas. Y hoy visitan a Broncano otras dos deportistas que, pese a su exultante juventud, están alcanzando ya las cotas más altas en el esquí adaptado: Audrey Pascual, ganadora de cuatro medallas en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 con solo 22 años, y María Martín-Granizo, que logró un diploma confirmándose como la gran promesa del esquí paralímpico español.