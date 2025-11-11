Aitor Francesena, el surfista que subió el Teide en chanclas y coronó a Broncano “txapeldun” | La Revuelta, completo

La Revuelta batió su récord de audiencia con la entrevista a Rosalía y qué mejor que volver a los orígenes al día siguiente. David Broncano recibe de nuevo a quien fue el primer invitado de la historia del programa, Aitor Francesena, que regresa cargado de agradecimientos, regalos y nuevos logros: su sexto título mundial de surf adaptado, una ascensión al Teide en chanclas después de 16 horas caminando y un momento emotivo en el que ha nombrado “Txapeldun” (campeón en euskera) a Broncano como agradecimiento por todo lo que le ha dado el programa.

El surfista de Zarautz ha coincidido sobre el escenario del programa con la otra invitada del día, la presentadora Paula Vázquez. “He viajado mucho a tu pueblo (Ferrol), a la playa de Doniños, hay muy buenos surferos por allí”, ha celebrado.

Un campeón de surfear la vida Aitor Francesena es un espíritu inquieto. A sus 55 años, el surfista de Zarautz se ha proclamado por sexta vez campeón del mundo de surf adaptado para invidentes, conquistando a su vez el US Open de su deporte “el mismo día que Carlos Alcaraz”, según ha explicado en La Revuelta. Aunque “hay un francés joven que me está dando un poco de guerrilla”, la victoria del vasco este año tiene aún más mérito, ya que compitió con el tendón del hombro roto. Y no solo vive en el agua, también le gusta la montaña: “Sentado me aburro, siempre estoy de pie, andando a todos sitios”. Francesena ha explicado que recientemente ascendió al Teide “con chancletas, 16 horas subiendo”, con el sufrimiento añadido del mal de altura por la falta de oxígeno: “Es horrible, entre una fiebre y un mareo”. Por si fuera poco, acaba de publicar un nuevo libro, Surfear la vida. Superar tus miedos te hace más grande, en el que explica cómo ha afrontado “todas las situaciones críticas” que le han sucedido en la vida: “La vida es maravillosa, pero a todos nos pasan cosas duras, hay que darle la vuelta y tirar para adelante”.