Paula Vázquez sigue la estela de Rosalía y deja fuera de juego a Broncano: de su celibato voluntario al pulso en directo

Más de 30 años de trayectoria en televisión y Paula Vázquez se sigue poniendo nerviosa al entrar en La Revuelta, aunque en esta ocasión lo haya hecho a través del tobogán. La presentadora gallega estrena este miércoles 12 de noviembre su nuevo programa en RTVE, Hasta el fin del mundo, un formato de viajes y aventuras en el que los concursantes deben recorrer 15.000 kilómetros atravesando ocho países hasta llegar a Ushuaia. Una paliza de rodaje que explica, en parte, el celibato voluntario al que se está sometiendo la invitada, aunque por motivos diferentes de los que explicó Rosalía.

Paula Vázquez, como Rosalía La visita de Rosalía a La Revuelta ha sido el gran tema de conversación para media España, incluida Paula Vázquez, que ha felicitado al equipo por “el programón de ayer, el 20% de audiencia, y ese plano secuencia” del sketch con los vecinos. Y la presentadora gallega, que se ha mostrado incluso ilusionada por ocupar el mismo lugar en el que 24 horas antes se había sentado la artista internacional, ha querido seguir sus pasos retando a David Broncano a un pulso. El duelo, de nuevo, se ha saldado con derrota del presentador, que ha acusado a la invitada de haber sido demasiado directa: “¡Pensaba que ibas a darle un poco más de tensión!”. La respuesta de la conductora de Hasta el fin del mundo ha sorprendido a todos, incluido el propio Broncano: “Ya, quizá por eso no follo”, se lamentaba.